Darba laiki Brīvības 2:
10.11., 17.11. / slēgts
11.11., 18.11. / 10:00 - 17:00
Darba laiki Brīvības 36:
10.11., 17.11., 18.11. / slēgts
11.11. / 10:00 - 17:00
Patriotiskās nedēļas pasākumi muzejā Brīvības ielā 2:
8. novembrī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā (Brīvības ielā 2) par godu Lāčplēša dienai notiks pasākums “Strēlnieku garu pārņemot”, kurā uzstāsies Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa. Tās dalībnieki dalīsies personīgos stāstos par savu saikni ar strēlnieku garu un vērtībām, kuras viņi saglabāja arī padomju okupācijas laikā. Ekspozīcijā "Brīvības ceļš" būs iespējams apskatīt autentiskus priekšmetus, kam ir saikne ar pašiem strēlniekiem.
Pasākumu moderēs vēsturnieks Ritvars Jansons.
Ieeja: Bez maksas
11. novembrī aicinām apmeklēt muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Brīvības ceļš”, kur līdz pat 18.novembrim īpaši tiks izcelti 1. un 2. šķiras Lāčplēša Kara ordeņi, kas ir kolekcionāru Gunāra Rusiņa un Jāņa Vīgupa kolekcijā esošie priekšmeti. Ekspozīcijā būs aplūkojama arī servīze ar Lāčplēša Kara ordeņa atribūtiku. Tas būs īpašs pasākums un iespēja klusā piemiņā godināt tos, kas devuši savu ieguldījumu valsts brīvībā.
Lāčplēša dienas programma (11.novembrī)
Atzīmējot Lāčplēša dienu, muzejs Brīvības ielā 2 būs atvērts līdz plkst. 17.00.
Plkst. 10:00 – iespēja apskatīt ordeņus ekspozīcijā;
Plkst. 11:00 - notiks “Senioru rīti”, kas šoreiz notiks Brīvības 2 ēkā;
Plkst. 16:00 – muzeja speciālists īsi pirms Lāpu gājiena pastāstīs plašāk par ordeņu vēsturi un nozīmi.
18. novembrī - ieeja bez maksas!
Lāčplēša dienā pieminēsim tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību – godināsim viņu piemiņu ar dziesmām, stāstiem un kopā būšanu!