Šis būs veltījums Latvijai – notikums, kurā satiksies dažādas paaudzes, dzīva mūzika, Raiņa lugas tēli un vērienīga dejas enerģija. Tā būs iespēja Lāčplēša dienā ne tikai pieminēt varoņus, bet arī piedzīvot vienotību mākslā, kas runā par mūsu tautas likteni, saknēm, kas atbalsojas šodienā un nākotnē.
Kopumā uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 600 dejotāju – visu paaudžu “Dzirnieši”, pieaicinātie deju kolektīvi (TDA “Lielupe”, un TDA “ Ogre” ) , kā arī dejotāji kopā ar saviem vecākiem. Skatītājus sagaidīs daudzslāņaina mākslas pieredze – deja, mūzika, Raiņa tēli, video māksla un arēnas mēroga gaismu partitūra.
Dzirnas aicina Lāčplēša dienā kopā piedzīvot patriotisku stāstu par mūsu tautu, tās spēku un viedumu, par simboliem un jautājumiem, kas īpaši aktuāli šodien. Raiņa dziļums un tautas varenība – šoreiz dejā.
Par gaidāmo notikumu savās emocijās dalās horeogrāfs Agris Daņiļevičs:
“1. septembrī Dzirnām palika 40 gadi, un zvaigznes sastājās tā, ka Intars vēlējās uz “Dzirnām” uzlikt Induli un Āriju. Mana sākotnējā ideja nobruka, un tad sapratu – jāļaujas, jāizdara kaut kas pilnīgi jauns. Nekādu citātu no bijušā, taču no sava rokraksta prom gan neiešu. Šī ir mana otrā reize ar Raini. Zinu – viņš vairāk uzdod jautājumus nekā sniedz atbildes. Arī šī izrāde būs par jautājumiem, bez moralizēšanas. Rainis vienmēr prot ievest strupceļā, lai cilvēki sāk vairāk domāt un just. Arī savos 160 gados joprojām ir aktuāls, pat soli priekšā. Un, manuprāt, skaistākais šajā uzvedumā ir tas, ka dejā satiekas Dzirnu paaudzes – vienā pārī dejo solisti ar vairāk nekā 20 gadu starpību.”
Savukārt režisors Intars Rešetins-Pētersons uzsver: “Man tas ir liels notikums – veidot šo stāstu kopā ar savu deju skolotāju, kā arī redzēt dejā atkal tos māksliniekus, kurus savā laikā esmu apbrīnojis. Mēs visi vēlamies Latvijai Dzirnu dzimšanas dienā uzdāvināt patriotisku stāstu, kas runā par nāciju, likteni un senčiem – un ir tik ļoti aktuāls arī šodienas ģeopolitiskajā situācijā. Jā, mēs esam tā mazā cilts, kurai jābūt saliedētai, jāstāv uz savām kājām un jāskatās gaišā nākotnē – plecu pie pleca. Pāri visam šajā dejas piedzīvojumā stāv cilvēkmīlestība – mums vienam otru ir vairāk jāiemīl. Šo stāstu mēs stāstīsim caur Pudiķa prizmu, taču akcentu vēlamies likt cilvēkmīlestībā – jo pasaules kontekstā, šķiet, mēs šodien viens otru vairs neprotam mīlēt.”
Deju lieluzvedums “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40” ir pieejams arī Latvijas Skolas somas programmā. Organizatori aicina arī skolu vadību, skolotājus un vecākus pieteikt klases un skolēnu grupas, lai Lāčplēša dienā kopā piedzīvotu patriotisku stāstu par mūsu tautu.
Agra Daņiļeviča deju skolas “Dzirnas” stāsts aizsākās 1985. gada 1. septembrī Krimuldas vidusskolā. Šodien tā ir akreditēta mācību iestāde Rīgā, kurā jaunie dejotāji apgūst dažādus stilus – hip-hopu, džezu, mūsdienu un modernās dejas, breika elementus, kā arī latviešu tautas dejas.
“Dzirnu” radošais lidojums un tehniskā varēšana bieži stiepjas tālu ārpus obligātā repertuāra, taču šajā lidojumā nemainīgi tiek saglabātas latviskās pamatvērtības un mīlestība pret deju.
Radošā komanda
Horeogrāfs inscenētājs: Agris Daņiļevičs
Horeogrāfa asistentes: Līga Kavace un Marta Paula Rāzna
Horeogrāfi: Markuss Zmelnigs, Baiba Ķestere, Marta Paula Rāzna, Beāte Ieva Roze, Anete Klapkalne, Paulis Bārzdiņš un Kārlis Božs
Radošā grupa: Elēna Viļuma, Marta Ciema, Marta Maculēviča, Markus Zabello, Rūdolfs Daņiļevičs, Pauls Purgailis
Režisors: Intars Rešetins-Pētersons
Oriģinālmūzikas autors: Valters Pūce
Scenogrāfs: Aigars Ozoliņš
Video māksliniece: Ineta Sipunova
Kostīmu māksliniece: Jana Čivžele
Kostīmu mākslinieces asistentes: Elizabete Meisīte un Marta Paula Rāzna
Tekstu autore: Zane Zusta
Latvijas kaskadieru asociācijas “Wanted Stunt Squad” cīņas horeogrāfs: Sergejs Fjodorovs
Muzikālais izpildījums
Valters Pūce (solo čells)
“Sinfonietta Rīga” un diriģents Normunds Šnē
Jauniešu koris “BALSIS” un diriģents Ints Teterovskis
Pavadošā grupa:
Dainis Tenis – klavieres
Artūrs Jermaks – bungas
Antons Trocjuks – čells
Dejo:
Visu paaudžu un laiku “Dzirnu” dejotāji un viņu vecāki, direktore Singita Daņiļeviča
TDA “Lielupe”, mākslinieciskā vadītāja Elita Simsone, deju pedagogi Baiba Ķestere, Liene Caune
TDA “Ogre”, mākslinieciskais vadītājs Ādams Kristaps Eisaks, repetitore Sabīne Sila