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Ceturtdiena, 15. oktobris, 2026 14:58

Patriotiskās nedēļas ietvaros Ogres Vēstures un mākslas muzeju būs iespējams apmeklēt bez maksas

OgreNet
Patriotiskās nedēļas ietvaros Ogres Vēstures un mākslas muzeju būs iespējams apmeklēt bez maksas
Foto: visitogre.lv
Ceturtdiena, 15. oktobris, 2026 14:58

Patriotiskās nedēļas ietvaros Ogres Vēstures un mākslas muzeju būs iespējams apmeklēt bez maksas

OgreNet

Valsts svētkos abas Ogres Vēstures un mākslas muzeja ēkas būs atvērtas apmeklētājiem, turklāt muzeju būs iespējams apmeklēt bez maksas.

Muzeja darba laiks valsts svētkos:

  • 11. novembrī | plkst. 10.00–17.00;
  • 18. novembrī | plkst. 12.00–16.00.

Apmeklētāji gaidīti abās muzeja ēkās — Brīvības ielā 2 un Brīvības ielā 36.

Patriotiskās nedēļas programma

No 11. līdz 18. novembrim ekspozīcijā “Brīvības ceļš” būs apskatāmi 1. un 2. šķiras Lāčplēša Kara ordeņi no kolekcionāru Gunāra Rusiņa un Jāņa Vīgupa privātajām kolekcijām.

13. novembrī plkst. 14.00 skolēni aicināti uz īpašu Baltijas īsfilmu seansu. Filmas atlasījusi muzeja komanda sadarbībā ar Lithuanian Shorts un Tallinas Universitāti. Seansa mērķis ir rosināt jauniešus iepazīt Baltijas vēsturi caur cilvēku stāstiem. Klases iepriekš var pieteikties, rakstot uz e-pastu: .

14. novembrī plkst. 14.00 uz Baltijas īsfilmu seansu aicināts ikviens interesents. Lai apmeklētu seansu, nepieciešama muzeja ieejas biļete.

17. novembrī muzeja ēkā Brīvības ielā 36 notiks ikmēneša pasākums “Senioru rīti”. Tā laikā apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt Madaras Rutkēvičas personālizstādi “PĒCSTUNDAS”.

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