10. jūlijā
Gleznošanas meistarklašu cikla "No iesācēja līdz meistaram!" 1. nodarbība Lielvārdē – plkst. 15.00 Ausekļa ielā 3, SDAC telpās notiks gleznošanas meistarklašu cikla "No iesācēja līdz meistaram!" 1. nodarbība. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās ir OBLIGĀTA, rakstot ziņu watsapp 28320021.
Koncerts "Nakts melodijas" – Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns Ikšķilē – plkst. 19.00 Ikšķiles pludmalē Katrīnas Gupalo un Edgara Vilcāna programma "Nakts melodijas”. Programmā 80-to un 90-to gadu spilgtākie hiti romantiski nostaļģiskā balss un klavieru izpildījumā. Programmu radīt iedvesmoja Katrīnas darbs Radio SWH. Programmā: iemīļotas dziesmas no 80-tajiem un 90-tajiem gadiem, tai skaitā Depeche Mode, Chris Isaak, Radiohead, A-ha, Rod Stewart, Elton John, Whitney Houston un Cher, mūzika, kā arī Katrīnas Gupalo oriģinālmūzika. Ieeja bez maksas.
VASARAS VAKARU DANČI Ogrē – no plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē. Danču ierādītāji palīdzēs apgūt danču soļus, bet spēlmaņi parūpēsies par mūziku. Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli – ikviens ogrēnietis un Ogres viesis!
11. jūlijā
Rembates sporta svētki 2026 – reģistrācija no plkst. 9.30, bet sacensību starts plkst. 10.00 Rembates sporta laukumā. 22.00–03.00 Rembates sporta svētku noslēgumā – ZAĻUMBALLE pie Rembates pagasta pārvaldes.
Gleznošanas meistarklašu cikla "No iesācēja līdz meistaram!" 2. nodarbība Lielvārdē – plkst. 11.00 Ausekļa ielā 3, SDAC telpās notiks gleznošanas meistarklašu cikla "No iesācēja līdz meistaram!" 1. nodarbība. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās ir OBLIGĀTA, rakstot ziņu watsapp 28320021.
12. jūlijā
Pasākumu cikls “KULTŪRAUDZE” Ogrē – no plkst. 12.00 Ogresgrīvas pusmuižā, Rīgas ielā 14A daudzveidīgu kultūras pasākumu cikla “KULTŪRAUDZE” atklāšanas diena, kuras laikā, visas dienas garumā, būs iespēja piedalīties radošās, izzinošās un muzikālās aktivitātēs. Dalība darbnīcās un arhitektūras pastaigā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot privātu ziņu vai zvanot pa tālruni 20724242.
Kapusvētki
12. jūlijā plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ogresgala kapos