Visa 2020./2021. mācību gada garumā, Ogres novadā, tika īstenoti 13 pedagogu profesionālās pilnveides kursi, kuros piedalījās ap 415 pedagogiem.
Pedagogu profesionālā pilnveide un pieredzes apmaiņa regulāri notika visās mācību jomās: dabaszinātņu mācību jomā; veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā; matemātikas mācību jomā; tehnoloģiju mācību jomā; valodu mācību jomā; sociālā un pilsoniskā mācību jomā; kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā. Kā arī atbalsta mācību jomā; sākumskolas un pirmsskolas mācību jomā.
Akcents tika likts uz pilnveidotā mācību saturu ieviešanu 1.; 4.; 7.; 10. klasē un pedagogu digitālo prasmju pilnveidi. Pirmsskolas izglītībā Ogres novadā, tika realizēts pedagogu radošās darbības konkurss “Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam”, kura rezultātā tika izstrādāti vairāki, ļoti kvalitatīvi metodiskie materiāli.
Paldies visiem iesaistītājiem, pedagogiem par piedalīšanos un atsaucību, īpaši visiem Ogres novada mācību jomu koordinatoriem un Ogres Valsts ģimnāzijai par atbalstu semināru un pilnveides kursu organizēšanā.
Nākamajā mācību gadā turpināsim iesākto!
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvalde