Pasākuma ietvaros 14 sākumskolas pedagoģes klausījās prezentāciju “Caurviju prasmes mācību saturā pirmsskolā”, kā arī vēroja trīs nodarbības, kas radīja priekšstatu par to, kāds ir ikdienas ritms pirmsskolā. Īpaša uzmanība tika pievērsta rakstītprasmju un lasītpramju apguvei, izmantojot jauno kompetenču pieeju.
Šis bija jau otrais sadarbības pasākums ar Ogres 1. vidusskolas sākumskolas pedagogiem, pērn tika organizēts pasākums “Cik maz mēs viens par otru zinām”, kurā uzsvars tika likts rīta cēlienam pirmsskolā. Plānots, ka šāda veida pieredzes apmaiņas tikšanās tiks organizētas arī sākumskolas skolotājiem no citām Ogres novada izglītības iestādēm, jo tas veicina domu apmaiņu, kā arī lielāku izpratni par to, kas tiek apgūts pirmsskolā. Skolotājas bija pārsteigtas, cik daudz šajā vecumā bērni jau zina, un ir ieinteresētas arī turpmāk piedalīties šādos pasākumos, lai vērotu, sarunātos, dalītos pieredzē un zināšanās.
Par godu pasākumam Ogres pilsētas PII sešgadnieku grupu bērni, nākamie skolēni, bija uzzīmējuši zīmējumus par tēmu “Kā es iztēlojos skolu”. Iesniegtie darbi apliecināja, ka nākamajiem pirmsskolniekiem ir izveidojies ļoti labs priekšstats par to, kāda ir skola. Viņi zina, ka mācību iestādē ir ēdamzāle, sporta zāle, klase, skolotājs ar rādāmo kociņu pie tāfeles, skolas zvans un pulkstenis. Bērniem ir izpratne par to, kas viņus sagaida skolā.
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķe Vita Kravale