Ceturtdiena, 09.10.2025 23:12
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:12
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 13. aprīlis, 2022 06:06

Pedagogi tiekas pasākumā "Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu"

ogresnovads.lv
Pedagogi tiekas pasākumā "Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu"
Trešdiena, 13. aprīlis, 2022 06:06

Pedagogi tiekas pasākumā "Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu"

ogresnovads.lv

Pavasara brīvlaikā, 15. martā, pieredzes apmaiņas ietvaros Ogres pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Riekstiņš” viesojās Ogres 1. vidusskolas sākumskolas skolotājas, lai labāk izprastu un iepazītu, kā mācību iestādē notiek 5 – 6 gadnieku apmācība.

Pasākuma ietvaros 14 sākumskolas pedagoģes klausījās prezentāciju “Caurviju prasmes mācību saturā pirmsskolā”, kā arī vēroja trīs nodarbības, kas radīja priekšstatu par to, kāds ir ikdienas ritms pirmsskolā. Īpaša uzmanība tika pievērsta rakstītprasmju un lasītpramju apguvei, izmantojot jauno kompetenču pieeju.

Šis bija jau otrais sadarbības pasākums ar Ogres 1. vidusskolas sākumskolas pedagogiem, pērn tika organizēts pasākums “Cik maz mēs viens par otru zinām”, kurā uzsvars tika likts rīta cēlienam pirmsskolā. Plānots, ka šāda veida pieredzes apmaiņas tikšanās tiks organizētas arī sākumskolas skolotājiem no citām Ogres novada izglītības iestādēm, jo tas veicina domu apmaiņu, kā arī lielāku izpratni par to, kas tiek apgūts pirmsskolā. Skolotājas bija pārsteigtas, cik daudz šajā vecumā bērni jau zina, un ir ieinteresētas arī turpmāk piedalīties šādos pasākumos, lai vērotu, sarunātos, dalītos pieredzē un zināšanās. 

Par godu pasākumam Ogres pilsētas PII sešgadnieku grupu bērni, nākamie skolēni, bija uzzīmējuši zīmējumus par tēmu “Kā es iztēlojos skolu”. Iesniegtie darbi apliecināja, ka nākamajiem pirmsskolniekiem ir izveidojies ļoti labs priekšstats par to, kāda ir skola. Viņi zina, ka mācību iestādē ir ēdamzāle, sporta zāle, klase, skolotājs ar rādāmo kociņu pie tāfeles, skolas zvans un pulkstenis. Bērniem ir izpratne par to, kas viņus sagaida skolā. 

Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķe Vita Kravale 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?