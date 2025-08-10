Pēdējos 15 gados būtiski sarucis izglītības iestāžu skaits Latvijā

Ja 2010./2011.mācību gada sākumā bija 999 izglītības iestādes, tostarp 858 vispārizglītojošās skolas, tad 2024./2025.mācību gadā darbojās 684 iestādes, no kurām 596 ir vispārizglītojošās skolas.
Profesionālās izglītības iestāžu skaits ir samazinājies no 83 līdz 40, bet augstskolu un koledžu - no 58 līdz 48.
Latvijā turpina sarukt arī skolēnu un studentu skaits. 2010./2011.mācību gada sākumā vispārizglītojošajās skolās mācījās 229 000 bērnu, bet 2024./2025.mācību gadā to skaits bija 224 000.
Profesionālās izglītības iestādēs audzēkņu skaits šajā laikā sarucis no 35 800 līdz 28 600, bet augstskolās un koledžās - no 103 900 līdz 74 800.
Vienlaikus pēdējā gada laikā novērots neliels pieaugums, liecina CSP apkopotā informācija. Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits palielinājies no 27 600 līdz 28 600, bet augstskolās un koledžās - no 74 000 līdz 74 800.