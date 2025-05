Pepija Garzeķe savu 80. dzimšanas dienu izvēlējās svinēt ar Ogres un Tīnūžu mazajiem lasītājiem

Kā zināms, pasaulē zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas pirmā grāmata par Pepiju publicēta 1945. gadā. Gadu vēlāk - 1946. gadā - klajā nāca "Pepija Garzeķe dodas uz kuģi", un vēl pēc diviem gadiem tika izdota "Pepija Dienvidjūrā". Interesants fakts, ko atgādina "Zvaigzne ABC" vadītāja Vija Kilbloka, ir, ka līdzās Pepijas Garzeķes apaļajai 80. dzimšanas dienai vēl vienu ievērojamu ciparu svin pašas rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas meita Karīna - 91 gadu!

V.Kilbloka pēc svinībām saka - "Ziniet, mani bērnībā Pepija ļoti kaitināja, jo biju taču audzināta stingros rāmjos un cieši uzraudzīta būt akurāta it visā. Taču kaut ko tā Pepija manī iesēja vai atbalsoja, jo ar gadiem man viņa ir pat ļoti iepatikusies. Jo - brīvība iepatīkas, un nemaz ne tik retas ir tās reizes, kad nākas būt stiprākajai meitenei pasaulē."

Svinībām bibliotēkā Zviedrijas vēstniecība bija sagādājusi plakātu izstādi un atbalstījusi milzīgās svētku tortes cepšanu, par to parūpējās Dailas konditoreja no Lēdmanes, foto no personīgā arhīva

Ogres Centrālās bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Aija Bremšmite OgreNet stāsta, ka "īpašu ielūgumu uz ballīti saņēma tās klases, kas pie mums viscītīgāk apmeklējušas bibliotekārās nodarbības. Tās bija divas trešās klases no Ogres Centra pamatskolas un viena trešā klase no Tīnūžu sākumskolas."



Viņa ir priecīga, ka Pepija Garzeķe ir viens no pasaulē zināmākajiem grāmatu tēliem, un Ogrē to noteikti mīl tikpat ļoti kā citur pasaulē. "Ticam, ka pēc krāšņās dzimšanas dienas ballītes Pepija ir ieguvusi ļoti daudz kvēlu cienītāju, kas vēlēsies grāmatu par pasaulē stiprāko meiteni lasīt un pārlasīt," tā A.Bremšmite.



Pepijas Garzeķes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde būs apskatāma līdz pat jūlija beigām Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Vija Kilbloka kopā ar Pepiju. Pepijas tēlā brīnišķīgi iejutās Jogita Pūpola, kuru nu jau var saukt par profesionālu Pepiju. Foto no personīgā arhīva