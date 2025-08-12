Piecas Ogres novada skolas skolu reitingā

2024./2025. mācību gada reitingā tika iekļautas trīs skolu grupas: 30 ģimnāzijas, 58 lielās skolas, kurās mācās vismaz 100 vidusskolēnu, un 88 mazās skolas ar mazāk nekā 100 vidusskolēniem vai tikai pamatskolas posmu. Skolu vērtējums balstīts uz skolēnu sasniegumiem dažādās valsts un atklātajās olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konkursā.
Valsts ģimnāziju grupā Ogres Valsts ģimnāzija šogad ierindojusies 16. vietā, bet lielo skolu grupā reitingā pārstāvēta Ikšķiles vidusskola, kas ieņem 36. vietu. Savukārt mazo skolu grupā visaugstāko rezultātu uzrādījusi Ogres Kalna pamatskola, kas ierindojusies 16. vietā. Ogres Centra pamatskola šogad atrodas 41. vietā, bet Ķeguma vidusskola – 53. vietā.
Ģimnāziju grupā šogad Rīgas Valsts 1. ģimnāzija saglabā stabilu līderpozīciju. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija šogad atguvusi 2. vietu, kas tika zaudēta iepriekšējā gadā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija pakāpusies par divām vietām un ierindojas 3. vietā. Spēcīgu progresu demonstrējusi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kas uzlabojusi savu pozīciju, bet Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija arī šogad noturējusi vietu valsts labāko ģimnāziju piecniekā.
Lielo skolu grupā augšgalā atrodas Rīgas 64. vidusskola, kas jau iepriekšējos gados atradusies starp vadošajām Latvijas skolām. Tai seko Rīgas Centra humanitārā vidusskola, kas no 6. vietas pērn pakāpusies uz godpilno otro vietu. Nākamo vietu ieguvējas – Rīgas Franču licejs un Rīgas Teikas vidusskola –saglabājušas līderpozīcijas valsts mērogā.
Mazo skolu grupā līderpozīcijās ir RTU Inženierzinātņu vidusskola, saglabājot šo vietu jau sesto gadu pēc kārtas. Ludzas pilsētas vidusskola uzrādījusi ļoti labu sniegumu un ierindojas 2. vietā. Stabili augstā līmenī turpina strādāt Rīgas Anniņmuižas vidusskola (3. vieta), bet Jaunsilavas pamatskola (4. vieta) demonstrē kvalitatīvu un līdzsvarotu darbu visa mācību gada garumā.