Lielvārdes tūrisma un informācijas centrs aicina ikvienu ļauties spēles priekam un iesaistīties pilsētas tuvākas iepazīšanas spēlē Lielvārdes pilsētas svētku ietvaros!
Mērķis: iepazīt Lielvārdes pilsētas tūrisma objektus.


Dalībnieki var rēģistrēties spēlei no 20.07.2021 līdz 29.07.2021

Spēlei nepieciešams: fotokamera un telefons ar internetu vai telefons ar internetu un fotografēšanas iespējām.
vai telefons ar internetu un fotografēšanas iespējām, labs garastāvoklis.

Uzdevumi:
1. Apmeklēt dalībnieka kartē norādītos objektus.
2. Nofotografēt sevi/ komandu pie katra no apskates objektiem.

Laiks un norise: spēle notiek no 23.07.2021. plkst. 12.00 līdz 30.07.2021. plkst. 17.00.

Komandu pieteikšanās:

Komandas dalību sacensībās piesaka elektroniski, nosūtot e-pastu tūrisma speciālistam Aleksandram Čerņavskim uz e-pastu .
Pieteikumā jānorāda:
Komandas nosaukums;
Komandas kapteiņa vārds;
Komandas kapteiņa telefona nr., e-pasts;
Dalībniekiem tiks izsūtīta karte google maps formāta uz epastu sākot ar 23.07.

Dalībnieki: Individuāli vai komandās.
Spēles laikā katrs dalībnieks atbild par drošības noteikumu ievērošanu.

Apbalvošana: spēles dalībnieki, kuri apmeklējuši visus kartē norādītos objektus, piedalās balvu izlozē. Balvu pasniegšana notiks 2021. gada 31. jūlijā no plkst. 19:50 Spīdalas saliņā, Lielvārdē.


Sīkāka informācija: sazinoties ar tūrisma speciālistu Aleksandru Čerņavski - tel. nr. 25419714 vai e-pasts: .

