Trešdiena, 3. marts, 2021 12:12

Pieejamas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma bērniem
Pieejamas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma bērniem

Mājaslapā www.atbalstsizcilibai.lv publicētas pirmās astoņas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma posma bērniem. Nodarbības tiek veidotas kā mācību līdzeklis, kas paredzēts interešu izglītības nodarbībām programmēšanas apguvei. Līdz ar video materiāliem katrai no nodarbībām tiek izstrādāti arī metodiskie materiāli pedagogiem, kas kalpo kā ceļvedis materiāla apgūšanai.

Mācību materiāls, video nodarbības un to metodiskie materiāli, tiek regulāri papildināts un kopumā vietnē plānots publicēt 32bezmaksas programmēšanas nodarbības. Nodarbību autors ir Pirmās programmēšanas skolas programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš.
"Lai veidotu visdažādākās spēles Scratch programmēšanas valodā, nav nepieciešamas nedz izcilas sekmes matemātikā, nedz iepriekšējas zināšanas programmēšanā. Noskatoties un sekojot līdzi šīm video pamācībām, iesācēji kļūs par prasmīgiem programmētājiem," tā par nodarbībām stāsta skolotājs Raivis Ieviņš.
Programmēšana nodarbībās notiek, izmantojot programmēšanas valodu Scratch. Nodarbību laikā tiek apgūti gan programmēšanas pamati - cikli, sazarojumi, mainīgie, saraksti, funkcijas, gan dažādi noderīgi un bieži lietojami algoritmi. Nodarbībās veidotās spēles ir interesantas un veicina izdomu radīt jaunus gan līdzīgus, gan pavisam atšķirīgus projektus.
Lai mācītos programmēt Scratch valodā, interesentiem būs nepieciešams tikai dators un interneta pieslēgums. Tomēr bez interneta var arī iztikt. Nodarbībām, kas regulāri tiek papildinātas, sekot līdzi var šeit: 
Atbalsta pasākumi tiek īstenoti Valsts izglītības satura centra ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

Informāciju sagatavoja Agnese Sviderska, Valsts izglītības satura centrs

