Mācību materiāls, video nodarbības un to metodiskie materiāli, tiek regulāri papildināts un kopumā vietnē plānots publicēt 32bezmaksas programmēšanas nodarbības. Nodarbību autors ir Pirmās programmēšanas skolas programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš.
"Lai veidotu visdažādākās spēles Scratch programmēšanas valodā, nav nepieciešamas nedz izcilas sekmes matemātikā, nedz iepriekšējas zināšanas programmēšanā. Noskatoties un sekojot līdzi šīm video pamācībām, iesācēji kļūs par prasmīgiem programmētājiem," tā par nodarbībām stāsta skolotājs Raivis Ieviņš.
Programmēšana nodarbībās notiek, izmantojot programmēšanas valodu Scratch. Nodarbību laikā tiek apgūti gan programmēšanas pamati - cikli, sazarojumi, mainīgie, saraksti, funkcijas, gan dažādi noderīgi un bieži lietojami algoritmi. Nodarbībās veidotās spēles ir interesantas un veicina izdomu radīt jaunus gan līdzīgus, gan pavisam atšķirīgus projektus.
Lai mācītos programmēt Scratch valodā, interesentiem būs nepieciešams tikai dators un interneta pieslēgums. Tomēr bez interneta var arī iztikt. Nodarbībām, kas regulāri tiek papildinātas, sekot līdzi var šeit:
Informāciju sagatavoja Agnese Sviderska, Valsts izglītības satura centrs