Pēc vairāk kā stundas brauciena esam nokļuvuši Jēkabpils novada Jauniešu un Bērnu centrā, kur mūs sagaida trīs jaukas centra darbinieces, kas laipni un interesanti mums parāda un pastāsta par centra darbību, par interešu izglītības pulciņiem: floristikas, angļu valodas, aušanas, kokapstrādes, deju, ansamļu un vēl daudziem citiem pulciņiem,pavisam kopā 42. Uzzinām par aktivitātēm, kurās var piedalīties visi novada bērni un jaunieši. Noslēgumā ar mums tiekas centra direktors Oskars Elksnis, kurš iepazīstina mūs ar Jauniešu un Bērnu centra vēsturi un galvenajiem pienākumiem, ko centrs veic, kā arī aicināja jauniešus uzminēt, cik pavisam bērni un jaunieši centrā darbojas. Atbildes daudz un dažādas, bet pareizā - 906 dalībnieki, kas mūs visus izbrīnija. Dodoties prom no centra, var dzirdēt bērnu sarunas, ka būtu forši , ja arī pie mums būtu tāds centrs.
Nākamā mūsu pietura ir Līvāni, kur apmeklējam Līvānu stikla darbnīcu un Multifunkcionālo centru „Kvartāls”. Līvānu stikla darbnicā iepazīnāmies ar stikla kausēšanas tehniku un katrs dalībnieks varēja izgatavot sev mazu piemiņu.
Multifunkcionālais centrs „Kvartāls” likās viss interesantākais. Centrs, kur bērni un jaunieši var pavadīt brīvo laiku sportojot, muzicējot, atpūšoties, spēlējot dažādas galda spēles, pagatavot sev siltu tēju. Kā arī ārā izmantot futbola, volejbola un skeitparka laukumus. Labā noskaņojumā visi dodamies pusdienās, kur smaidošas un ar gardām pusdienām mūs sagaida kafejnīcas „Sipres’’ pavārītes.
Laiks arī doties mājās, bet pa ceļam vēl apstājamies un izstaigājam Rogāļu gravu un apskatām dižāko akmeni.
Nu jau pavisam drīz būsim mājās, ārā sāk nedaudz līņāt, meitenes un puiši autobusa aizmugurē dzied. Diena izdevusies un raisījusi dažādas pārdomas, par mūsu pagasta bērniem un jauniešiem, par iespējām kādas ir viņiem darboties pēc mācību stundām, kā arī cik ļoti ir nepieciešami šādi braucieni, lai viņos rosinātu vairāk iesaistīties dažādos pasākumos un pulciņos.
