Ogres novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus kultūras balvai, aizpildot pieteikuma anketu līdz 11. janvārim (ieskaitot). Balva tiks pasniegta 5. martā Lielvārdes Kultūras namā.
Pretendentus var pieteikt šādās nominācijās:
- Mūža ieguldījums kultūrā – nozīmīgs ieguldījums un īpaši sasniegumi kultūras nozarē, kultūrvides saglabāšanā un attīstībā;
- Gada notikums kultūrā – nozīmīgs, radošs un kvalitatīvs pasākums, projekts, izstāde, izrāde, koncerts vai cits kultūras notikums;
- Gada cilvēks kultūrā – nozīmīgs ieguldījums, sasniegums vai jaunrade kultūras nozarē;
- Gada kultūrvieta – jaunizveidota vai esoša kultūrvieta, kas radoši piedāvā vai nodrošina pieejamību kultūras procesiem;
- Gada jaundarbs kultūrā – izcils un nozīmīgs jaundarbs literatūrā, mūzikā, vizuālajā mākslā, teātra mākslā, kino vai jebkurā citā kultūras nozarē;
- Gada tradicionālās kultūras mantojums – nozīmīgs ieguldījums tradicionālās kultūras saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā;
- Gada debija kultūrā – radošs, spilgts, orģināls, inovatīvs sniegums kultūras nozarē;
- Gada skatuves mākslinieks – radošs, izcils, individuāls sniegums skatuves mākslā;
- Ogres novads pasaulē – veiksmīgi pārstāvēts vai popularizēts Ogres novads Latvijā un ārpus Latvijas robežām.
Saņemtos pieteikumus izvērtēs vērtēšanas komisija, kura noteiks balvas ieguvējus deviņās nominācijās.
Aizpildītu pieteikuma veidlapu Ogres novada pašvaldības “Gada balva kultūrā” var iesniegt, izvēloties vienu no šādiem iesniegšanas veidiem:
- pieteikuma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Ogres novada pilsētās un pagastos;
- elektroniski aizpildītu un parakstītu pieteikumu var nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi ;
- vai iesniegt, sūtot pa pastu, – Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001;
Pieteikuma veidlapa lejuplādei: