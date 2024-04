Piešķir finansējumu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai

Domes deputāti apstiprināja vērtēšanas komisijas izvērtētos un finansējuma saņemšanai izvirzītos iesniegumus, piešķirot finansējumu 8999,59 EUR apmērā šādām sakrālā mantojuma celtnēm:





Ikšķiles Evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro Ikšķiles sv.Meinarda ev.lut. baznīcas kancelejas telpas remontam un Ikšķiles baznīcas vēstures un novadpētniecības izstādes ierīkošanai) ;



Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu baznīca (3000 eiro altāra atjaunošanai, nostiprināšanai, sienas aiz altāra un griestu virs altāra remontam, krāsošanai, kopējās izmaksas – 6763,76 eiro);



Suntažu evaņģēliski luteriskā baznīca (2999.59 eiro iztrupējušās grīdas daļas seguma laukumu nomaiņai - plānots noņemt, noslīpēt veco krāsu, atsedzot simtgadīgo dēļu struktūru un tos nolakot. 2023.gadā plānots atjaunojot 150 m2 grīdas un nākošajos gados otru pusi. Grīda pilnībā tika mainīta 1884.gadā, pēdējo reizi krāsota 1991.gadā).



Papildus tika apstiprināti arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres draudzes un Trīsvienības baptistu baznīcas draudzes iesniegtie projektu pieteikumi, piešķirot tiem finansējumu 6000 eiro apmērā no Ogres novada pašvaldības 2023.gada budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:





Ogres Evaņģēliski luteriskā baznīca (3000 eiro baznīcas grīdas remontam);



Ogres Trīsvienības baptistu baznīca (3000 eiro draudzes “vecās mājas” jumta seguma atjaunošana, kopējās izmaksas 6041,24 eiro).



Papildu finansējuma piešķiršana tika pamatota ar to, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas 2022. gadā šim konkursam tika paredzēts finansējums 30 000 eiro apmērā.



Tā kā interese nebija liela, 2023. gadā budžets tika samazināts. Ņemot vērā pasivitāti arī šogad, par 2. kārtas izsludināšanu tika informēta Reliģisko lietu komisija, kas uzrunāja visas novada draudzes, kā rezultātā tika saņemti pieci pieteikumi. Piešķiramais punktu skaits ir atkarīgs no tā, vai dievnamam ir piešķirts valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras, kultūras un/vai vēstures pieminekļa statuss, vai tas ir tikai sakrālais mantojums, kas veicina baznīcas, draudzes funkciju veikšanu. Dievnami, kuriem tika piešķirti līdzekļi no konkursam paredzētā finansējuma, ir valsts nozīmes pieminekļi, savukārt Ogres Evaņģēliski luteriskā baznīca ir vietējās nozīmes piemineklis, bet Ogres Trīsvienības baptistu baznīcai nav piešķirts arhitektūras pieminekļa statuss. Tā kā tie atrodas Ogres pilsētā un ir ar lielu apmeklētāju skaitu, tika pieņemts lēmums piešķirt finansējumu arī šo baznīcu atjaunošanai.





Liels paldies novada draudzēm par iniciatīvu, izstrādājot pieteikumus un piedaloties šajā konkursā.