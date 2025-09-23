Piešķirtas stipendijas vēl 5 pedagoģijas studentiem

Kopš 2022. gada pašvaldības stipendiju saņēmuši 12 jaunie pedagogi, no viņiem seši jaunie skolotāji jau absolvējuši augstākās izglītības iestādi un uzsākuši darba Ogres novada izglītības iestādēs. Stipendiju turpina saņemt seši jaunie pedagogi, kuriem šogad piepulcēsies vēl pieci studenti, kuriem stipendijas piešķirtas no 2025. gada 1. septembra.
Konkurss uz pašvaldības stipendiju ar katru gadu kļūst arvien plašāks. Šogad uz pašvaldības piešķirtajām stipendijām pieteicās 18 pretendenti. Stipendiju ieguva pieci studenti. Prioritāri stipendija tiek piešķirta tiem kandidātiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novadā vai vidējā izglītība iegūta kādā no novada skolām. Pretendentiem tiek vērtētas augstākais sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums vidusskolā vai augstskolā, mājsaimniecības statuss un vai studējošais ir no daudzbērnu ģimenes. Prioritāri tiek atbalstītas pedagogu iegūstamās kvalifikācijas atbilstoši turpmākās darbības izglītības pakāpei un veidam – sākotnēji vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pedagogi, pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogi. Šogad stipendijas ieguvuši studenti, kas iegūst sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju, dizaina, tehnoloģiju un datorikas skolotāja kvalifikāciju, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.
Viens no stipendijas piešķiršanas nosacījumiem paredz, ka pēc augstskolas absolvēšanas jaunais pedagogs apņemas turpmākos divus vai trīs gadus strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm. Tādējādi tiek sasniegts stipendiju piešķiršanas mērķis un Ogres novada skolām piesaistīti jauni, kvalificēti pedagogi.
Tāpat Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem ir iespēja saņemt atbalstu mācību izdevumu kompensācijai līdz 70 procentu apmērā.