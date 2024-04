Piešķirtas Vītolu fonda stipendijas Ogres Vēstis Visiem

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 860 studentu. Viņu vidū arī Ogres novada jaunieši.

Aptuveni puse no stipendiju saņēmējiem ir pirmkursnieki, bet pārējie – jau esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda administrēto stipendiju atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas –, gada laikā fonds stipendijās izmaksās aptuveni 1,7 miljonus eiro. 2023./2024. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Ogres novada saņem 12 jauniešu: