Pieteikšanās RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbībām Ogrē

RTU BJU jaunajā mācību gadā piedāvā turpināt apgūt interešu izglītības programmu “Ievads inženierzinātnēs skolēniem” 2. - 3. klašu, 4. – 6. klašu un 7. – 9. klašu grupās. Papildu esošajai programmai RTU BJU piedāvā apgūt jaunas interešu izglītības programmas 4. – 6. klašu un 7. – 9. klašu grupās. Esošais piedāvājums tiek papildināts ar programmām “Koka dizains”, “Modes un tekstila tehnoloģijas” un “Programmēšanas un videospēļu pamati”.

Programmām “Koka dizains” un “Modes un tekstila tehnoloģijas” paredzēts vecāku līdzmaksājums par nodarbībās izmantojamajiem materiāliem 2 EUR mēnesī.

Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību aicina pieteikties uz esošajām un jaunajām interešu izglītības programmām. Iespēja pieteikties ir visu jaunizveidotā novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem. Izglītojamo uzņemšana un grupu komplektēšana notiks rindas kārtībā pēc pieteikuma iesniegšanas laika, ņemot vērā izglītības iestādei piešķirto vietu skaitu, kas tiek aprēķināts proporcionāli kopējam izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Pieteikšanās termiņš ir 2021.gada 7.septembris, programmu īstenošana tiks uzsākta 13.septembrī.

Pieteikšanās notiek, aizpildot elektronisko pieteikumu.

Pieteikuma forma 2.-3. klašu programmām šeit: 
Pieteikuma forma 4.-6. klašu programmām šeit: 
Pieteikuma forma 7.-9. klašu programmām šeit: 

