Programmām “Koka dizains” un “Modes un tekstila tehnoloģijas” paredzēts vecāku līdzmaksājums par nodarbībās izmantojamajiem materiāliem 2 EUR mēnesī.
Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību aicina pieteikties uz esošajām un jaunajām interešu izglītības programmām. Iespēja pieteikties ir visu jaunizveidotā novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem. Izglītojamo uzņemšana un grupu komplektēšana notiks rindas kārtībā pēc pieteikuma iesniegšanas laika, ņemot vērā izglītības iestādei piešķirto vietu skaitu, kas tiek aprēķināts proporcionāli kopējam izglītojamo skaitam izglītības iestādē.
Pieteikšanās termiņš ir 2021.gada 7.septembris, programmu īstenošana tiks uzsākta 13.septembrī.
Pieteikšanās notiek, aizpildot elektronisko pieteikumu.
Pieteikuma forma 2.-3. klašu programmām šeit:
Pieteikuma forma 4.-6. klašu programmām šeit:
Pieteikuma forma 7.-9. klašu programmām šeit: