Pieteikumi, kas reģistrēti vēsturisko Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadu pirmsskolu rindu reģistros, nav jāpārreģistrē, tie šīs nedēļas laikā tiks pievienoti jaunajam Ogres novada reģistram.
Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs:
Ogres novada Izglītības pārvalde, Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Ikšķiles VPVKAC, Daugavas pr.34, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
Tīnūžu VPVKAC, "Kraujas", Tīnūžu pag., Ogres novads, LV-5015
Ķeguma VPVPKC, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
Birzgales VPVPKC, Lindes iela 2, Birzgales pag., Ogres novads, LV-5033
Rembates VPVPKC, Lielvārdes iela 3, Rembates pag., Ogres novads LV-5016
Lielvārdes VPVPKC, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
Ogresgala KAC, Bumbieru iela 9, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041
Jumpravas pamatskola, Ozolu iela 14, Jumpravas pagasts, Ogres novads LV-5022
Lēdmanes pamatskola, Lēdmanes pamatskola, Lēdmane, Ogres novads, LV-5011
Ķeipenes pamatskola, Ziedu iela 3, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Madlienas PII “Taurenītis”, “Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045
Suntažu vidusskola, Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060
Taurupes pamatskola, "Taurupes vidusskola", Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064
PAMĀCĪBA, KĀ PIETEIKT BĒRNU RINDĀ
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi elektroniski, izmantojot e-pastus: ; vai telefoniski 65055384; 65030340.