Ceturtdiena, 09.10.2025 23:12
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:12
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 6. janvāris, 2022 08:11

Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmai elektroniski

ogresnovads.lv
Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmai elektroniski
Ceturtdiena, 6. janvāris, 2022 08:11

Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmai elektroniski

ogresnovads.lv

Pamatojoties uz jaunu Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošo noteikumu Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu, ar 2022. gada 1. janvāri pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas), var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Pieteikumi, kas reģistrēti vēsturisko Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadu pirmsskolu rindu reģistros, nav jāpārreģistrē, tie šīs nedēļas laikā tiks pievienoti jaunajam Ogres novada reģistram.

Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs:

Ogres novada Izglītības pārvalde, Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Ikšķiles VPVKAC, Daugavas pr.34, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Tīnūžu VPVKAC, "Kraujas", Tīnūžu pag., Ogres novads, LV-5015

Ķeguma VPVPKC, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

Birzgales VPVPKC, Lindes iela 2, Birzgales pag., Ogres novads, LV-5033

Rembates VPVPKC, Lielvārdes iela 3, Rembates pag., Ogres novads LV-5016

Lielvārdes VPVPKC, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

Ogresgala KAC, Bumbieru iela 9, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041

Jumpravas pamatskola, Ozolu iela 14, Jumpravas pagasts, Ogres novads LV-5022

Lēdmanes pamatskola, Lēdmanes pamatskola, Lēdmane, Ogres novads, LV-5011

Ķeipenes pamatskola, Ziedu iela 3, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062

Madlienas PII “Taurenītis”, “Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045

Suntažu vidusskola, Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060

Taurupes pamatskola, "Taurupes vidusskola", Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064

PAMĀCĪBA, KĀ PIETEIKT BĒRNU RINDĀ

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi elektroniski, izmantojot e-pastus: ; vai telefoniski 65055384; 65030340.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?