Otrdiena, 20. jūlijs, 2021 11:37

Pilsētas skvērā, Ogrē koncertēs grupa THE BAD TONES
23. jūlijā pulksten 20.00 koncertcikla SKVĒRA KONCERTI apmeklētājus no Ogres pilsētas skvēra skatuves sveiks grupa THE BAD TONES.
THE BAD TONES ir dabas un blūza iedvesmots psihedēliskā roka kvartets no Rīgas, kurā apvienojušies Edvards Broders (taustiņi, ģitāra, vokāls), Kalvis Sležis (bungas,atbalsta vokāls), Rūdolfs Ozols (ģitāra, taustiņi, vokāls) un Alberts Levics (bass, vokāls). Iepriekš grupa darbojās ar nosaukumu THE PINK ELEPHANT.


Visi grupas dalībnieki ir bijuši daļa no Rīgas mūzikas dzīves jau no saviem agrīnajiem pusaudžu gadiem un spēlējuši dažādās grupās pirms THE BAD TONES dibināšanas.
Šajā ansamblī mūziķi noslīpējuši savu skanējumu, apvienojot prasmes, kas iegūtas, spēlējot klasisko roku un blūzu ar modernai alternatīvajai mūzikai raksturīgu dziesmu
struktūru.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.


Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncerts norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.


Koncerts notiks brīvā dabā, tāpēc iesakām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. 
Dalība pasākumā bez maksas.

