Lēdmanes pamatskola
1.septembrī plkst. 10:00 skolas stadionā.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
1.septembrī*
9:00 – 1.un 12.klases;
10:00 – 2.-6.klases;
11:00 – 7.-11.klases
* Ievērojot epidemioloģisko situāciju, vecākiem lūdzam vērot pasākumu atstatus.
Lielvārdes pamatskola
1.septembrī*
9:00 – 1.-9.klases;
11:00 – pirmsskolas grupas*
* Ievērojot epidemioloģisko situāciju, aicinām piedalīties tikai pirmsskolas un 1.klases skolēnu vecākus
Valdemāra pamatskola
1.septembrī plkst. 9:00.
Lielvārdes Sporta centrs
30.augustā plkst. 18:00 pie Lielvārdes Sporta centra notiks audzēkņu skrējiens, sporta aktivitātes.
Lielvārdes mūzikas un mākslas skola
1.septembrī:
17:00 Mūzikas un mākslas dārzā notiks Zinību dienas pasākums Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas 1.klašu un sagatavošanās klašu audzēkņiem un vecākiem;
No plkst. 18:00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, notiks individuālas audzēkņu tikšanās ar pedagogiem.