Jumpravas pamatskola
1.septembrī plkst. 9:00 skolas stadionā.
Pirmsskolas izglītības grupas plkst. 11:00 bērnudārza pagalmā.

Lēdmanes pamatskola

1.septembrī plkst. 10:00 skolas stadionā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

1.septembrī*

9:00 – 1.un 12.klases;
10:00 – 2.-6.klases;
11:00 – 7.-11.klases
* Ievērojot epidemioloģisko situāciju, vecākiem lūdzam vērot pasākumu atstatus.

Lielvārdes pamatskola

1.septembrī*

9:00 – 1.-9.klases;
11:00 – pirmsskolas grupas*
* Ievērojot epidemioloģisko situāciju, aicinām piedalīties tikai pirmsskolas un 1.klases skolēnu vecākus

Valdemāra pamatskola

1.septembrī plkst. 9:00.

Lielvārdes Sporta centrs

30.augustā plkst. 18:00 pie Lielvārdes Sporta centra notiks audzēkņu skrējiens, sporta aktivitātes.

Lielvārdes mūzikas un mākslas skola

1.septembrī:

17:00 Mūzikas un mākslas dārzā notiks Zinību dienas pasākums Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas 1.klašu un sagatavošanās klašu audzēkņiem un vecākiem;
No plkst. 18:00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, notiks individuālas audzēkņu tikšanās ar pedagogiem.

