Piektdiena, 21.11.2025 16:27
Andis, Zeltīte
Piektdiena, 21.11.2025 16:27
Andis, Zeltīte
Piektdiena, 21. novembris, 2025 15:20

Pirmajā adventē Ogrē ieskandinās Ziemassvētku gaidīšanas laiku

OgreNet
Pirmajā adventē Ogrē ieskandinās Ziemassvētku gaidīšanas laiku
Foto: pixabay.com
Piektdiena, 21. novembris, 2025 15:20

Pirmajā adventē Ogrē ieskandinās Ziemassvētku gaidīšanas laiku

OgreNet

Pirmās adventes svētdienā, 30. novembrī, Ogrē valdīs svētku noskaņa – ieskandinot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, notiks pasākums “Ziemas svētki Ogrē”. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas, informē Ogres novada Kultūras centrā.

No plkst. 16.00 līdz 20.00 apmeklētājiem būs iespēja baudīt svētku atmosfēru, apmeklējot ziemas tirdziņu Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada Kultūras centra laukumā, kur varēs iegādāties vietējo meistaru darinājumus, gardumus un svētku dāvanas.

Pasākuma programmu plkst. 16.30 ar sirsnīgu koncertu atklās Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija “Svilpastes”. Savukārt plkst. 17.00 par svētku atmosfēru parūpēsies dziedātāja Katō ar koncertprogrammu “Plastmasas eglīte”.

Pēc koncertiem, plkst. 18.00, vakara gaidītākais notikums - Ogres Ziemassvētku egles iedegšana, kad pilsētas centrs iemirdzēsies svētku gaismās. Gaismiņu spozmē mazajiem svētku apmeklētājiem būs iespēja doties rotaļās kopā ar Lāci un Žagatu, kā arī satikt Ziemassvētku vecīti, vēsta kultūras centrā. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?