No plkst. 16.00 līdz 20.00 apmeklētājiem būs iespēja baudīt svētku atmosfēru, apmeklējot ziemas tirdziņu Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada Kultūras centra laukumā, kur varēs iegādāties vietējo meistaru darinājumus, gardumus un svētku dāvanas.
Pasākuma programmu plkst. 16.30 ar sirsnīgu koncertu atklās Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija “Svilpastes”. Savukārt plkst. 17.00 par svētku atmosfēru parūpēsies dziedātāja Katō ar koncertprogrammu “Plastmasas eglīte”.
Pēc koncertiem, plkst. 18.00, vakara gaidītākais notikums - Ogres Ziemassvētku egles iedegšana, kad pilsētas centrs iemirdzēsies svētku gaismās. Gaismiņu spozmē mazajiem svētku apmeklētājiem būs iespēja doties rotaļās kopā ar Lāci un Žagatu, kā arī satikt Ziemassvētku vecīti, vēsta kultūras centrā.