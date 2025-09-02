Pirmdien jāiet uz skolu

Septiņus gadus vecais Tomass, kurš pēc pāris dienām uzsāks mācību gaitas Tīnūžu sākumskolā, uz jautājumu, vai viņš ir gatavs kļūt par pilntiesīgu pirmklasnieku, atbild ar pārliecinošu «Jā!». Pēc viņa domām, visforšākais skolā būs sportiņš, taču par grūtāko Tomasam ilgi nav jādomā – viņaprāt, matemātika varētu būt vissarežģītākā. Tajā pašā laikā viņš atzīst, ka tieši matemātikā gribētu būt pats gudrākais no visiem, ja varētu izvēlēties. Viņš ļoti cer, ka skolotāja būs jauka un palīdzēs brīžos, kad kaut kas nebūs saprotams. Lai gan bērni parasti visvairāk gaida starpbrīžus, Tomass ir pārliecināts, ka visinteresantākās būs tieši mācību stundas.
Savukārt Tomasa mamma Laura atzīst, ka, domājot par dēla skolas gaitām, sajūtas ir divējādas – viņu pārņem gan lepnums, gan arī neliels satraukums. «Abi kopā!» viņa dalās emocijās. Skolai viss sagatavots laikus. Vienīgi jaunā skolas soma aizkavējusies kādā preču piegādes lidmašīnā un to solīts piegādāt septembra vidū, taču par to liela satraukuma neesot, jo esot rezerves. Kad jautājam par padomiem citām mammām, kuru bērni uzsāk skolas gaitas, viņa ar humora dzirksti acīs saka: «Mēģināt bērniem pastāstīt, ka izpildīt mājasdarbus pagarinātajā grupā ir visforšāk!» Tomēr ir kāda nianse, kas satrauc ne tikai Lauru, bet arī daudzus citus vecākus visā Latvijā, – tas ir darba laiks. «Visvairāk man raisa bažas tas, ka pagarinātā grupa beidzas pulksten 15.30, bet mājās no darba es būšu tikai pēc pulksten 17.00,» viņa neslēpj satraukumu un norāda, ka šai problēmai vēl jāatrod risinājums, ko, visticamāk, izdosies paveikt, iesaistot papildspēkus no visām pusēm. Tāpat viņa ar bažām raugās uz gaidāmajiem brīvlaikiem: «Brīvlaiku bērniem ir daudz vairāk nekā man atvaļinājuma dienu darba vietā. Un, ja padomāju par garo vasaras brīvlaiku, tad šobrīd nemaz nesaprotu, ko bērns viens pats tos trīs mēnešus darīs. Risinājumu pagaidām neredzu.» Tomēr viņa priecājas, ka dēls ar prieku dodas uz skolu, un viņas smaids apstiprina – par to viņai šaubu nav.
Ikšķiles vidusskolā paplašina telpas
Novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam ir gatavas. Tikmēr Ikšķiles vidusskolā mācību gads iesāksies īpaši darbīgi šī vārda tiešākajā nozīmē. Ogres pašvaldība ziņo, ka pirms 1. septembra Ikšķiles vidusskolā uzsākti rekonstrukcijas darbi, lai paplašinātu telpu pieejamību skolēniem, kuru skaits ik gadu pieaug. Ogres novada Izglītības pārvaldes prognozes liecina, ka tas turpinās pieaugt vismaz līdz 2028./2029. mācību gadam, kad nostiprināsies augstā līmenī.
Izglītības iestāde jau šobrīd saskaras ar telpu trūkumu, kas apgrūtina Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo prasību izpildi attiecībā uz telpu platībām. Tas būtiski ietekmē iespēju nodrošināt kvalitatīvu un drošu mācību vidi. Īpaši sarežģījumi rodas tajos mācību priekšmetos, kuru apguve notiek sadalītās grupās – svešvalodās, informātikā, dabaszinātnēs, kā arī mūzikā un sportā, kur nepieciešamas īpaši pielāgotas telpas un atbilstoša infrastruktūra. Tāpat telpas ir nepieciešamas interešu izglītības nodarbību organizēšanai, kas ir svarīga skolas darba sastāvdaļa un nepieciešama skolēnu vispusīgai attīstībai.
Projekta rezultātā tiks pārbūvētas esošās telpas Ikšķiles vidusskolā Skolas ielā 2, izveidojot piecas jaunas mācību klases. Tāpat tiks pilnveidotas un piemērotas vidusskolēniem esošās mācību klases bijušajās Ikšķiles bibliotēkas telpās Strēlnieku ielā 10, Ikšķiles vidusskolas tehniskajām vajadzībām rekonstruētas telpas Birzes ielā 33, izveidota piekļuves kontroles sistēma skolēniem Skolas ielā 2 un Strēlnieku ielā 10, piegādāti un uzstādīti interaktīvie ekrāni Ikšķiles Skolas ielā 2.
Līgums par veicamajiem darbiem ir noslēgts, un plānotais izpildes termiņš ir šī gada 1. novembris. Skolēnus skars īslaicīgas izmaiņas mācību procesa organizācijā. 7.–8. klašu un 10.–11. klašu mācību process uz remonta laiku tiks organizēts kombinētā formā – mācību procesu daļēji pa nedēļām organizējot attālināti. Vecāki un skolēni aicināti sekot līdzi izmaiņām e-klasē.
Braukšanas maksas atvieglojumi
Ogres novada pašvaldība atgādina, ka vispārējās izglītības iestāžu skolēniem būs iespēja saņemt 100% braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā – no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ. Atvieglojumi pienākas tiem skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā, ja tā atrodas vairāk nekā kilometra attālumā no skolas un pašvaldība konkrētajā maršrutā nenodrošina specializētus skolēnu pārvadājumus. Jāatceras, ka atvieglojumi ir spēkā tikai mācību dienās, dodoties uz skolu un mājās. Tie neattiecas uz brīvdienām, valsts svētkiem un skolēnu brīvlaikiem.
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, skolēnam transportlīdzekļa vadītājam, kasierim vai konduktoram jāuzrāda derīga Ogres novada skolēna karte ar īpašu uzlīmi. Ir trīs veidu uzlīmes, kas nosaka, kādos maršrutos tās darbojas:
-
«Pilsēta» – tikai Ogres pilsētas autobusu maršrutos;
-
«Novads» – reģionālajos autobusu maršrutos Ogres novadā (izņemot pilsētas maršrutus), kā arī vilcienā posmā «Saulkalne–Jumprava»;
-
«Pilsēta/novads» – gan pilsētas autobusu maršrutos, gan visos reģionālajos autobusu maršrutos Ogres novadā, kā arī vilcienā posmā «Saulkalne–Jumprava».
No 1. līdz 15. septembrim braukšanas atvieglojumus varēs izmantot, uzrādot tikai derīgu Ogres novada skolēna karti, pat ja uz tās vēl nav attiecīgās uzlīmes. Ja skolēns nav paņēmis līdzi derīgu karti vai tehnisku iemeslu dēļ atlaidi nav iespējams piemērot, biļete jāiegādājas par pilnu cenu. Izdevumus pēc tam var atgūt, iesniedzot iesniegumu savā izglītības iestādē. Jāņem vērā, ka, ja vilciena stacijā darbojas kase, bet biļete tiek pirkta pie konduktora, piemaksa 1 eiro apmērā netiks kompensēta.
Atbalsts ēdināšanas apmaksai
Ogres novada Sociālais dienests informē, ka vairākos gadījumos ģimenēm Ogres novadā ir iespēja saņemt pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos. Pabalsts paredzēts bērniem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, bērniem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī tiem, kas dzīvo ārpusģimenes aprūpē.
Ja bērns mācās bērnudārzā, tad ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, bērniem ar invaliditāti vai tiem, kas ir ārpusģimenes aprūpē, ēdināšanas izmaksas tiek segtas pilnā apmērā. Daudzbērnu ģimenēm pašvaldība apmaksā pusi no ēdināšanas maksas. Savukārt skolēniem, kas mācās pamatskolā vai vidusskolā, ēdināšanas izmaksas pilnībā tiek segtas tad, ja bērns atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem un mācās Ogres novada skolā. Ja bērns mācās skolā ārpus novada, pašvaldība piešķir 60 eiro mēnesī ēdināšanas izdevumu segšanai. Tikpat liels pabalsts pienākas arī tiem jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, kuri mācās profesionālajās skolās.
Svarīgi zināt, ka pabalsts netiek piešķirts, ja ēdināšanu jau apmaksā valsts vai cita pašvaldība, kā arī tad, ja bērns mācās tālmācībā, neklātienē, pašizglītībā vai ģimenē. Ģimenes, kurās ir vairāki bērni, var pabalstu pieprasīt visiem bērniem ar vienu iesniegumu, taču 1.–4. klašu skolēniem ēdināšanu jau sedz valsts un pašvaldība, tāpēc pabalsts šai grupai nav jākārto.
Iesniegumus par ēdināšanas pabalstu var iesniegt jau tagad – tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā, atbilstoši dzīvesvietai, elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: vai izmantojot vietni latvija.gov.lv.