Pirmizrādi Latvijā beidzot piedzīvo Viestura Kairiša filma “Uļa”

Pie Latvijas skatītājiem “Uļa” nonāk pēc pasaules pirmizrādes Kannu kinofestivāla programmā “Īpašais skatiens” (Un Certain Regard), savukārt šogad filma izvirzīta arī par Latvijas kandidāti ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Labākā starptautiskā filma”.
““Uļa” notika! Pirmizrāde bija pārsteidzoši emocionāla! Esmu apdullis un laimīgs. Šķiet kas nozīmīgs ar “Uļas” komandu ir noticis un tas ir neizdzēšami. Paldies visiem,” saka filmas režisors Viesturs Kairišs.
Filmas centrā ir leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas dzīvesstāsts - stāsts par personību, kuras izcilais talants aizveda viņu līdz pasaules basketbola virsotnēm. Vienlaikus “Uļa” pievēršas arī daudz personīgākam stāstam - par identitāti, vientulību, piederību, ķermeni un cilvēka vēlmi atrast savu vietu pasaulē.
Galveno lomu filmā atveido Kārlis Arnolds Avots, kurš ir arī viens no filmas scenārija autoriem un projekta idejas līdzautors. Latvijas pirmizrādes vakarā Kārlis Arnolds Avots filmas komandai klātienē pievienoties nevarēja, jo šobrīd Īrijā turpina darbu pie vērienīga starptautiska seriāla, ko veido pasaulē atzītās vēsturiskās drāmas “Vikings” autors Maikls Hērsts. Tomēr pirmizrādes skatītājus aktieris uzrunāja īpašā video sveicienā.
No šodienas, 16. septembra, “Uļa” skatāma kinoteātros visā Latvijā. Vairāk par filmu un seansiem: filmaula.lv.
Publicitātes foto (fotogrāfs - Ritvars Stanķēvičs): https://we.tl/t-JQjutu81ZEajWAAT
“Uļa” ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā “Ego Media” sadarbībā ar “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”. Filmas izplatītājs Latvijā – “Acme Film”. Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors - Viesturs Kairišs, producents - Guntis Trekteris, operators - poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.