Tieši Tu kopā ar citiem piedzīvosi – svinīgo apli skolas priekšā, mīļākos sveicienus un pārsteigumus.
Jau tagad, garām ejot, pacel acis uz lielo un skaisto ēku, kas būs Tavas nākamās mājas nākamos gadus! Pamēģini iztēloties, kas Tevi tur sagaida! Zinoši, radoši un prasmīgi skolotāji, čakli darbinieki, radošas telpas, koši un laikmetīgi iekārtoti kabineti, jaunākās tehnoloģijas, tai skaitā roboti un droni, lieliska sporta zāle un stadions, gardas pusdienas un rotaļu laukumi telpās un ārā, mājīga bibliotēka – tas nebūt nav viss. Ienāc kopā ar mammu vai tēti un paskaties pats savām acīm! Tev noteikti patiks.
Savā jaunajā klasē (audzinātājas – Arta Bluķe, Sabīne Veisa vai Liene Seržante) Tu mācīsies ne tikai latviešu valodu, matemātiku, dabas un sociālās zinības, mūziku, sportu, bet arī angļu valodu, dizainu un tehnoloģijas, datoriku. Tāpat Tev būs iespēja darboties pagarinātās dienas grupā un saņemt logopēda, sociālā pedagoga un medmāsas palīdzību.
Skolā Tev piedāvāsim arī daudz jauku pasākumu kopā ar klasi, citiem skolas biedriem vai vecākiem, kā arī nodarbības dažādos interešu izglītības pulciņos. Tajos Tu varēsi dziedāt, spēlēt teātri, dejot, mācīties izteiksmīgi runāt, sportot, spēlēt dambreti, apstrādāt koku vai izveidot savu robotu.
Droši nāc mūsu pulkā! Tu mūsu skolā jutīsies labi un atradīsi to, ko vēlies iemācīties un apgūt!
Gaidām Tevi ciemos!
Taviem vecākiem informāciju par tiešsaistes tikšanos 22. aprīlī plkst. 18:00 nosūtīsim jau pavisam drīz!
Vladimirs Samohins, skolas direktors