"ODIS" ir uzskatāma par pirmo šāda mūzikas virziena grupu Baltijas valstīs un, iespējams, arī Austrumeiropā. Kā norāda Arnis Mednis, kurš ir viens no grupas dibinātājiem, tolaik šāda mūzika mūsu platuma grādos bija kas ļoti eksotisks, un, raksturojot "ODIS" vietu Latvijas mūzikas ainavā, viņš tēlaini to salīdzinājis šādi: kā ananass kartupeļu laukā.
Jaunajā platē iekļautas 10 dziesmas latviešu valodā, kas ierakstītas 1987. un 1988. gadā. No tām zināmākie ir singli “Šodien ārā saulains laiks”, “Radio” un “Hei, mazā”. Taču ierakstā apkopotas arī reti sastopamas dziesmas, kas ilgus gadus, šķiet, bijis kā rūpīgi glabāts noslēpums un sniedz ieskatu līdz šim maz iepazītā latviešu popmūzikas vēstures periodā.
“Mēs gaidījām, gaidījām un sagaidījām. Teju 40 gadi salīdzinājumā ar Ēģiptes piramīdām nav nemaz tik ilgs laiks,” par jauno plati stāsta Arnis Mednis.
11. februārī plates prezentācijā piedalīsies arī grupas "ODIS" dalībnieki. Šajā vakarā pie taustiņiem sēdīsies Arnis Mednis, lai kopā ar grupu “The Jokers” izpildītu dažas no "ODIS" dziesmām. Pasākumā varēs noskatīties vēsturiskus video no grupas dalībnieku arhīviem un uzzināt par grupas pirmsākumiem un darbību astoņdesmito gadu beigās. Tāpat ikvienam būs iespēja tikt pie sava plates eksemplāra par īpaši draudzīgu cenu.