Otrdiena, 17.03.2026 16:11
Gerda, Gertrūde
Otrdiena, 17. marts, 2026 15:36

Pirms starptautiska konkursa Tallinā pūtēju orķestris "Melodija" uzstāsies Ogrē

OgreNet
Pirms starptautiska konkursa Tallinā pūtēju orķestris "Melodija" uzstāsies Ogrē
Foto: Jānis Pipars
23. martā plkst. 17.30 Ogres Valsts ģimnāzijas Lielajā zālē (Gunāra Astras ielā 1) koncertu sniegs Ogres Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Melodija”. Koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt programmu, ar kuru orķestris drīzumā dosies uz starptautisku pūtēju orķestru konkursu Tallinā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Gaidāmais koncerts būs īpašs notikums, jo Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajā Lielajā zālē pūtēju orķestris līdz šim vēl nav uzstājies. Orķestrī muzicē vairāk nekā 60 pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņu un pedagogu. Šāds sastāvs veido jaudīgu un krāšņu skanējumu, kas raksturīgs mūsdienu pūtēju orķestra repertuāram.

Koncertā skanēs daudzveidīgi skaņdarbi no orķestra konkursa programmas, kas demonstrēs kolektīva tehniskās iespējas, muzikalitāti un kopējo skanējuma kultūru. Uzstāšanās Ogrē būs svarīgs posms sagatavošanās procesā pirms dalības starptautiskajā konkursā Igaunijā.

Vienlaikus koncerts būs iespēja Ogres iedzīvotājiem un pilsētas viesiem atbalstīt jaunos mūziķus pirms nozīmīgā starta starptautiskajā konkursā un dzirdēt viņu sagatavoto programmu klātienē.

Pūtēju orķestri koncertā diriģēs Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala. Ieeja koncertā ir bez maksas, vēsta pašvaldībā.

