Gaidāmais koncerts būs īpašs notikums, jo Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajā Lielajā zālē pūtēju orķestris līdz šim vēl nav uzstājies. Orķestrī muzicē vairāk nekā 60 pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņu un pedagogu. Šāds sastāvs veido jaudīgu un krāšņu skanējumu, kas raksturīgs mūsdienu pūtēju orķestra repertuāram.
Koncertā skanēs daudzveidīgi skaņdarbi no orķestra konkursa programmas, kas demonstrēs kolektīva tehniskās iespējas, muzikalitāti un kopējo skanējuma kultūru. Uzstāšanās Ogrē būs svarīgs posms sagatavošanās procesā pirms dalības starptautiskajā konkursā Igaunijā.
Vienlaikus koncerts būs iespēja Ogres iedzīvotājiem un pilsētas viesiem atbalstīt jaunos mūziķus pirms nozīmīgā starta starptautiskajā konkursā un dzirdēt viņu sagatavoto programmu klātienē.
Pūtēju orķestri koncertā diriģēs Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala. Ieeja koncertā ir bez maksas, vēsta pašvaldībā.