Visas aktivitātes iespēju robežās tiek fotografētas un filmētas, sniedzot ieskatu arī vecākiem. Informācija tiek ievietota e-klasē, kuru Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi jau ir veiksmīgi apguvuši.
Semināra dalībnieki atzina, ka šajos apstākļos, kad aktivitātes var notikt tikai grupu ietvaros un bez vecākiem, pasākumi kļuvuši vēl sirsnīgāki un harmoniskāki, jo visa uzmanība tiek veltīta bērniem.
Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā izglītības speciāliste, metodiķe Olga Ozola saka paldies visiem pedagogiem, atbalsta personālam, iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem par ieguldīto darbu, neizsīkstošo enerģiju un pozitīvismu, kas nav zudis šajā ārkārtas situācijas laikā. "Ir būtiski saglabāt šo kopības sajūtu un sadarbību. Liels prieks dzirdēt, ka pedagogi attīsta savu radošumu jaunos veidos," piebilst O. Ozola.