Ārkārtējās situācijas laikā Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi turpina darbu, piedāvājot bērniem radošas un interesantas aktivitātes. Arī ziemas periodā tiek organizēti dažādi pasākumi, taču tie šobrīd notiek grupu ietvaros un bez vecāku klātbūtnes.
9. februārī notika Ogres novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jautājumos un metodiķu tiešsaistes seminārs, kurā izglītības iestāžu pārstāvji informēja par to, kā norit mācību process iestādēs. Neskatoties uz situāciju valstī, pirmsskolās darbs turpinās, tiek organizētas teātra izrādes, Sniega diena, Olimpiskās diena, Dzejas diena, norisinājusies profesiju apguves nedēļa, pasaku nedēļa, kā arī Meteņu dienai veltīti pasākumi.

Visas aktivitātes iespēju robežās tiek fotografētas un filmētas, sniedzot ieskatu arī vecākiem. Informācija tiek ievietota e-klasē, kuru Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi jau ir veiksmīgi apguvuši. 

Semināra dalībnieki atzina, ka šajos apstākļos, kad aktivitātes var notikt tikai grupu ietvaros un bez vecākiem, pasākumi kļuvuši vēl sirsnīgāki un harmoniskāki, jo visa uzmanība tiek veltīta bērniem. 

Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā izglītības speciāliste, metodiķe Olga Ozola saka paldies visiem pedagogiem, atbalsta personālam, iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem par ieguldīto darbu, neizsīkstošo enerģiju un pozitīvismu, kas nav zudis šajā ārkārtas situācijas laikā.  "Ir būtiski saglabāt šo kopības sajūtu un sadarbību. Liels prieks dzirdēt, ka pedagogi attīsta savu radošumu jaunos veidos," piebilst O. Ozola.

