Konkursā var piedalīties pedagogi, kuri strādā Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolu un vidusskolu pirmsskolas grupās. Pedagogu dalība konkursā ir brīvprātīga.
Konkursam no katras izglītības iestādes var pieteikt ne vairāk kā divus pedagogus vai ne vairāk kā divas divu pedagogu komandas ar izstrādātu inovatīvu didaktisko spēli vai rotaļu vecuma grupā no 3 – 6 gadiem. Rotaļnodarbību norisi nepieciešams filmēt un/vai fotografēt.Pedagogus konkursam piesaka izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks/pirmsskolas izglītības metodiķis, aizpildot pieteikumu vietnē šeit: līdz 2021.gada 12.martam, un pilnībā uzņemas atbildību par datu precizitāti. Konkursam izvirzītie pedagogi līdz 2021.gada 10.maijam iesūta izvēlēto rotaļnodarbību aprakstu PDF formātā uz e-pasta adresi: ar norādi "Pirmsskolas pedagogu radošās darbības konkursam".