Ceturtdiena, 09.10.2025 23:13
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:13
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 15. februāris, 2022 11:31

Pirmsskolas konsultatīvais centrs kā alternatīva skolai nepieciešamo prasmju apguvei

ogresnovads.lv
Pirmsskolas konsultatīvais centrs kā alternatīva skolai nepieciešamo prasmju apguvei
Jau vairākus mēnešus konsultatīvajā centrā ar bērniem strādā PII “Saulīte” pedagoģe Irīna Kriščuna, kura darbu centrā uzsāka 2021. gada oktobrī, turpinot skolotājas Signes Avenas iesākto, kura nu pieņēmusi jaunus dzīves izaicinājumus.
Otrdiena, 15. februāris, 2022 11:31

Pirmsskolas konsultatīvais centrs kā alternatīva skolai nepieciešamo prasmju apguvei

ogresnovads.lv

Jau daudzus gadus Ogres pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Saulīte” darbojas pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs, kur skolai tiek sagatavoti bērni, kuri ikdienā bērnudārzu neapmeklē. Divas reizes nedēļā bērniem ir 50 minūšu nodarbības kopā ar pedagoģi, kurās tiek apgūtas nepieciešamās prasmes skolai, savukārt pārējā laikā ar bērniem mājās strādā vecāki. Šobrīd konsultatīvo centru ikdienā apmeklē 16 bērni, četri no tiem septembrī uzsāks skolas gaitas.

Pašvaldība atbalsta dažādas izglītības pieejas

Pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra darbību finansē Ogres novada pašvaldība, bērnu vecākiem par šo izglītības pakalpojumu nav jāmaksā. Konsultatīvais centrs ir izvietots PII “Saulīte” telpās, tam ir nodrošināta atsevišķa ieeja, tomēr savā ziņā tas ir saistīts ar bērnudārzu – ikvienam centra apmeklētājam ir iespēja konsultēties ar logopēdu vai psihologu, apmeklēt bērnudārzā esošo baseinu un rotaļu laukumiņu.

Konsultatīvais centrs ir kā alternatīva bērnudārzam, kas ir īpaši aktuāli ģimenēs, kur vecāki apzināti izvēlas bērnus mācīt paši. Iemesli, kāpēc vecāki izvēlās savus bērnus nevest uz PII, ir ļoti dažādi. Pieredze rāda, ka visbiežāk centru apmeklē bērni, kuriem ir grūtības iekļauties grupiņā; ar pazeminātu imunitāti; kādiem attīstības traucējumiem; dzīvo tālu no PII; vecāki nevar izvadāt ikdienā uz bērnudārzu; mazākumtautību bērni; ir gadījumi, kad bērnam ir kustību traucējumi un apmeklēt parasto grupu ir sarežģīti. Tāpat ir bērni, kuriem mācību vielu vieglāk ir apgūt klusumā, turklāt šeit bērns uzreiz tiek uzklausīts un var saņemt atbildi, padomu.

Apgūst ne vien mācību vielu, bet arī pašapkalpošanās prasmes

Jau vairākus mēnešus konsultatīvajā centrā ar bērniem strādā PII “Saulīte” pedagoģe Irīna Kriščuna, kura darbu centrā uzsāka 2021. gada oktobrī, turpinot skolotājas Signes Avenas iesākto, kura nu pieņēmusi jaunus dzīves izaicinājumus.

Kā stāsta pedagoģe, nodarbībās tiek īstenota vispārējās izglītības programma, apgūstot mācību saturā noteiktās septiņas jomas – valodas, matemātiku, dabaszinātnes, tehnoloģijas, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu un sociālo un pilsonisko mācību jomu.

Bērni centrā apgūst ne vien mācību vielu, bet arī pašapkalpošanās prasmes, – viņiem jāprot sakārtot savu darba vietu, penāli, somu, jāmāk pārvilkt apavus, sakārtot apģērbu, palūgt atļauju aiziet uz tualeti u.tml. Pārsvarā nodarbības notiek individuāli, taču ir gadījumi, kad bērni strādā divatā, lai uzlabotu savas komunikācijas prasmes.

Kā pirmsskolas skolotāja I. Kriščuna PII “Saulīte” strādā astoņus gadus. Šobrīd ir entuziasma pilna strādāt ar bērniem konsultatīvajā centrā, jo pašai dzīvē ļoti patīk pārmaiņas.  “Mēs visu oktobri ar iepriekšējo skolotāju Signi sadarbojāmies, viņa daudz stāstīja un rādīja, kā arī iepazīstināja ar visiem bērniem. Protams, ir nianses, kas atšķiras, strādājot grupā vai individuāli. Tāpat arī saskarsme ar vecākiem ir lielāka, var novērot, ka viņi ir ļoti ieinteresēti mācību procesā,” stāsta pedagoģe.

Mācību procesā tiek izmantoti dažādi metodiskie materiāli – spēles, rotaļlietas, darba piederumi, dažādi izejmateriāli un citi mācību līdzekļi. Mācību vide centrā ir droša un pārraugāma – iekārtota  atbilstoši bērna vecumam. “Prieks vērot, cik zinoši, gudri un daudzpusīgi aug bērni,” ir gandarīta pedagoģe.

Jūnijā tiks uzņemti jauni bērni, pedagoģe aicina ciemos uz konsultatīvā centra mājīgajām telpām. Lai norunātu tikšanos, lūdzu, zvaniet skolotājai uz tālr. 20 161 993.

Būtiski pieminēt, ka, pabeidzot pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru, tiek izsniegts gan dokuments par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, gan bērna raksturojums.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?