Pašvaldība atbalsta dažādas izglītības pieejas
Pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra darbību finansē Ogres novada pašvaldība, bērnu vecākiem par šo izglītības pakalpojumu nav jāmaksā. Konsultatīvais centrs ir izvietots PII “Saulīte” telpās, tam ir nodrošināta atsevišķa ieeja, tomēr savā ziņā tas ir saistīts ar bērnudārzu – ikvienam centra apmeklētājam ir iespēja konsultēties ar logopēdu vai psihologu, apmeklēt bērnudārzā esošo baseinu un rotaļu laukumiņu.
Konsultatīvais centrs ir kā alternatīva bērnudārzam, kas ir īpaši aktuāli ģimenēs, kur vecāki apzināti izvēlas bērnus mācīt paši. Iemesli, kāpēc vecāki izvēlās savus bērnus nevest uz PII, ir ļoti dažādi. Pieredze rāda, ka visbiežāk centru apmeklē bērni, kuriem ir grūtības iekļauties grupiņā; ar pazeminātu imunitāti; kādiem attīstības traucējumiem; dzīvo tālu no PII; vecāki nevar izvadāt ikdienā uz bērnudārzu; mazākumtautību bērni; ir gadījumi, kad bērnam ir kustību traucējumi un apmeklēt parasto grupu ir sarežģīti. Tāpat ir bērni, kuriem mācību vielu vieglāk ir apgūt klusumā, turklāt šeit bērns uzreiz tiek uzklausīts un var saņemt atbildi, padomu.
Apgūst ne vien mācību vielu, bet arī pašapkalpošanās prasmes
Jau vairākus mēnešus konsultatīvajā centrā ar bērniem strādā PII “Saulīte” pedagoģe Irīna Kriščuna, kura darbu centrā uzsāka 2021. gada oktobrī, turpinot skolotājas Signes Avenas iesākto, kura nu pieņēmusi jaunus dzīves izaicinājumus.
Kā stāsta pedagoģe, nodarbībās tiek īstenota vispārējās izglītības programma, apgūstot mācību saturā noteiktās septiņas jomas – valodas, matemātiku, dabaszinātnes, tehnoloģijas, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu un sociālo un pilsonisko mācību jomu.
Bērni centrā apgūst ne vien mācību vielu, bet arī pašapkalpošanās prasmes, – viņiem jāprot sakārtot savu darba vietu, penāli, somu, jāmāk pārvilkt apavus, sakārtot apģērbu, palūgt atļauju aiziet uz tualeti u.tml. Pārsvarā nodarbības notiek individuāli, taču ir gadījumi, kad bērni strādā divatā, lai uzlabotu savas komunikācijas prasmes.
Kā pirmsskolas skolotāja I. Kriščuna PII “Saulīte” strādā astoņus gadus. Šobrīd ir entuziasma pilna strādāt ar bērniem konsultatīvajā centrā, jo pašai dzīvē ļoti patīk pārmaiņas. “Mēs visu oktobri ar iepriekšējo skolotāju Signi sadarbojāmies, viņa daudz stāstīja un rādīja, kā arī iepazīstināja ar visiem bērniem. Protams, ir nianses, kas atšķiras, strādājot grupā vai individuāli. Tāpat arī saskarsme ar vecākiem ir lielāka, var novērot, ka viņi ir ļoti ieinteresēti mācību procesā,” stāsta pedagoģe.
Mācību procesā tiek izmantoti dažādi metodiskie materiāli – spēles, rotaļlietas, darba piederumi, dažādi izejmateriāli un citi mācību līdzekļi. Mācību vide centrā ir droša un pārraugāma – iekārtota atbilstoši bērna vecumam. “Prieks vērot, cik zinoši, gudri un daudzpusīgi aug bērni,” ir gandarīta pedagoģe.
Jūnijā tiks uzņemti jauni bērni, pedagoģe aicina ciemos uz konsultatīvā centra mājīgajām telpām. Lai norunātu tikšanos, lūdzu, zvaniet skolotājai uz tālr. 20 161 993.
Būtiski pieminēt, ka, pabeidzot pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru, tiek izsniegts gan dokuments par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, gan bērna raksturojums.