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Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 12:55

Plāteres pilskalnā rituāli dejas un dziesmas ieskandinās Vasaras Saulgriežus

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet
Plāteres pilskalnā rituāli dejas un dziesmas ieskandinās Vasaras Saulgriežus
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 12:55

Plāteres pilskalnā rituāli dejas un dziesmas ieskandinās Vasaras Saulgriežus

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet

21. jūnijā no pulksten 20.00 Ogres novada Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā ar dziesmām, dejām, uguns rituālu un citām aizraujošām aktivitātēm tiks svinēti Vasaras Saulgrieži.

Plāteres pilskalns Ogres novada Madlienas pagastā ir spēka vieta, kur gadskārtēji pulcējas iedzīvotāji vasaras Saulgriežos, lai, sekojot latviešu tautas tradīcijai, pavadītu sauli, aizdegtu jāņuguni, atbrīvotos no visa sliktā un svinētu svētkus, kas latviešiem godā jau no senatnes.

Saulgriežus ieskandinās Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa, Ogresgala tautas nama etnogrāfisko kokļu kopa, mūziķe Nora Celma un mūzikas grupa “Dārdaru muzikanti”.

Savukārt iedegt Jāņuguni un doties saulgriežu rituālā jāņabērnus aicinās Lilija un Edgars Lipori.

Visa vakara garumā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iemācīties vīt ziedu vai zāļu vainagus, siet slotiņas un dzert īpašo Jāņu nakts zāļu tēju.

Uz svētku norises vietu Plāteres pilskalnā no Ogres īpaši norīkots bezmaksas autobuss. Autobuss dosies maršrutā: 19.00 Ogres novada Kultūras centrs – Plāteres pilskalns,24.00 Plāteres pilskalns – Ogres novada Kultūras centrs.

Pasākums norisināsies brīvā dabā, tāpēc aicina ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un ņemt līdzi savu piknika groziņu.

Pasākuma apmeklējums bez maksas

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