Divas filmas, kurās Astrīdai Kairišai ir nozīmīgas lomas, jau līdz šim bija portālā pieejamas restaurētās klasikas kolekcijā ((tur tās šobrīd var noskatīties arī visā pasaulē, ar citu valodu subtitriem), un pirmkārt jau – režisoru Vara Braslas un Gunāra Cilinska melodrāma Ezera sonāte (1976). Astrīdas Kairišas tēlotā skolotāja Laura ir viena no vispopulārākajām un emocionāli iespaidīgākajām aktrises kinolomām – gandrīz traģisks tēls ar sarežģītu iekšējo cīņu starp mīlestību un pienākumu, spožā aktierspēles partnerībā ar Gunāru Cilinski ārsta Rūdolfa lomā. Šo filmu aktrise vēlāk dēvējusi par svarīgāko filmu savai profesionalitātei – kopā ar režisoriem meklējot tēla būtību, viņa iemācījusies aptvert lomu kopumā un visā filmēšanas laikā noturēt tās vadlīniju, kas līdz šim licies iespējams tikai uz teātra skatuves.
Otra Astrīdas Kairišas kinoloma, kas portālā atrodama restaurētās klasikas kolekcijā, ir taksometra vadītāja Irēna režisora Aloiza Brenča spēlfilmā Liekam būt (1976) – šis atturīgi un gudri nospēlētais tēls ir filmas galvenā varoņa, izbijušā cietumnieka Voldemāra Vītera vienīgā cerība tikt vaļā no sava noziedzīgā likteņa nolemtības. Starp citu, restaurētās klasikas kolekcijā atrodama arī kāda Astrīdas Kairišas spēlēta otrā plāna loma – režisora Ulda Brauna melnbaltajā jauniešu filmā Motociklu vasara (1975) aktrise tēlo filmas galvenā varoņa, 18 gadu dzimšanas dienu nosvinējušā Māra mammu.
Vēl trīs filmas portālā filmas.lv ievietotas tieši Astrīdas Kairišas kolekcijas izveidošanai, tās tikko digitalizētas no 35mm kinolentēm, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Kino foto fono dokumentu arhīvam strādājot ar jaunajām kino digitalizācijas iekārtām, kas iegādātas ERAF projektā Kultūras mantojuma satura digitalizācija. II kārta. Režisora Gunāra Pieša etnogrāfiskā drāma Pūt, vējiņi! (1975) pēc Raiņa lugas motīviem deva aktrisei skaistās un lepnās Zanes lomu – ilgi gaidīto iespēju filmā nospēlēt spēcīgu un pilnasinīgu raksturu attīstībā un plašā amplitūdā no laimīgas iemīlēšanās līdz traģiski salauztam un apkaunotam liktenim.Pavisam cita gadsimta sievieti, tomēr arī stipru un patstāvīgu, Astrīda Kairiša nospēlēja kā galveno lomu Dzidras Ritenbergas filmā Vakara variants (1980) – padomjlaiku mazpilsētas skolotāja Annair viena no trim būtiskajām kinolomām aktrises Kairišas un režisores Ritenbergas sadarbībā. Digitalizēta arī režisora Oļģerta Dunkeraspēlfilma Tauriņdeja (1971), kuras centrā ir vēsais karjerists Harijs Maurs (lomā Bruno Oja), bet Astrīdas Kairišas loma ir klusā Ieva, kuras mīlestību Harijs neprot novērtēt.
Portālu filmas.lv, kas vienlaikus ir arī plaša filmu nozares datu bāze, veido un uztur Nacionālais Kino centrs un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), kas nodrošina portāla tehnisko darbību.
Informāciju Sagatavoja:Kristīne Matīsa,Nacionālā Kino centra filmu nozares informācijas speciāliste