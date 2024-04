Pozitīvā gaisotnē aizvadīts pasākums “Mežs – veselībai”

Jau pulksten 9.30 kopā ar Oveselība varēja meditēt dabā. Taču lielākā rosība sākās plkst. 11.00, kad apmeklētāji darbojās 15 kontrolpunktus, kuros atbilstoši savai darbības jomai informāciju, izglītojošus un āķīgus uzdevumus sniedza dažādas un organizācijas un biedrības.

Visa pasākuma laikā gan lieli, gan mazi dalībnieki no organizatoru jau iepriekš sarūpētām sagatavēm nagloja putnu būrīšus, ko varēja paņemt arī līdzi. Tāpat apmeklētāji varēja apskatīt putnu olu un izbāžņu kolekciju, kā arī no Ogres tehnikuma pārstāvjiem un ornitologa Dmitrijs Boiko noskaidrot interesējošus faktus par putniem un to ikdienu. Savukārt kopā ar Gemoss tika veidotas kukaiņu mājas.

Sportisko aktivitāšu cienītāji piedalījās Ogres novada sporta centra organizētajās orientēšanās sacensībās, izmēģināja diska golfa metienus un SIA “OZK” elektrovelosipēdus, asāku izjūtu meklētāji ar profesionālu arboristu aprīkojumu izmantoja iespēju uzkāpt kokā.

Izglītojošu un interesantu informāciju, kā arī āķīgus uzdevumus par mežu, tā nozīmi un dzīvotnēm tajā bija sagatavojusi AS “Latvijas Valsts meži”, daudzi arī izmantoja iespēju relaksēties “MammaDaba” līdzatvestajā čiekuru vannā. Meža konsultāciju pakalpojuma centrs aicināja atpazīt koku sēklas un indīgos meža augus, SIA “Ķilupe” piedāvāja piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē, savukārt biedrība "Sniega suņi" ļāva iepazīt savus četrkājainos draugus

Pasākumā piedalījās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Ogres daļa un Ogres novada pašvaldības policija, stāstot par drošības pasākumiem mežā un ļaujot izmēģināt savu aprīkojumu.

Savukārt no plkst.13.00 pret ziedojumiem Ukrainas uzvarai spēkus un enerģiju palīdzēja atgūt Rembatē dzīvojošo ukraiņu sieviešu vārītā zupa - borščs.

Ogres novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” saka lielu paldies pasākuma apmeklētājiem un to sniegtajām pozitīvajām atsauksmēm, kā arī atbalstītājiem, kas nodrošināja iespēju ikvienam saturīgi pavadīt laiku dabā, uzzināt daudz jauna par meža bagātībām, tā nozīmi mūsu veselībā, cilvēka lomu un pienākumiem.