Pirmdiena, 24. novembris, 2025 12:30

Prieks mācīties un būt kopā — Ikšķiles senioru skolā

Prieks mācīties un būt kopā — Ikšķiles senioru skolā
Prieks mācīties un būt kopā — Ikšķiles senioru skolā

Mācību gads Ikšķiles senioru skolā ir sācies ar patīkamu rosību — katru nedēļu vingrojam, jogojam, mācāmies angļu valodu, interešu grupās dalāmies ar savu pieredzi un gūstam jaunas zināšanas.

Šis rudens mūs īpaši lutinājis ar interesantiem viesiem. Esam tikušies ar Sandru Kalnieti un Veltu Puriņu, klausījušies Janīnas Kursītes stāstījumā par latviešu vārdenēm, bet psiholoģe un psihoterapeite Jolanta Baltiņa mūs vadīja cauri iepazīšanās līkločiem. Skolā viesojās arī Ikšķiles iedzīvotāju padome un Ogres novada deputāti. Pavisam drīz mūs sagaidīs Anitas Rezevskas vadīta CIGUN nodarbība, zobārstes Ritas Petkunes lekcija par zobu veselību un tikšanās ar mācītāju Rudīti Losāni Ziemassvētku noskaņās. Tuvojoties svētkiem, veidosim dāvanu gatavošanas darbnīcas un gada noslēgumā tiksimies Ziemassvētku pasākumā.

Īpašu aizrautību šoruden radīja Senioru prāta spēles. Lai izveidotu Ikšķiles komandu, rīkojām skolas iekšējo atlases kārtu. Sagatavošanos atbalstīja Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadība, Ikšķiles bibliotēkas darbinieki, ģeogrāfs un prāta spēļu entuziasts Aivars Bigačs, kā arī Ikšķiles vidusskolas skolniece Emīlija Bertmane. Otrajā kārtā aicinājām piedalīties visas Ogres novada senioru organizācijas un draugus no Ķekavas, bet spēļu norisi nodrošināja pieredzējusī Prātvēderu komanda. Paldies visiem dalībniekiem par dzīvesprieku, jautrību un draudzīgo sacensību garu! Šoreiz uzvarēja mūsu pašu komanda, taču lielākais ieguvums neapšaubāmi bija kopā pavadītais laiks un jaunas zināšanas. Senioru prāta spēles notiek ar Ogres novada atbalstu projektu konkursa R.A.D.I. Ogres novadam ietvaros (Porjekts “Kustini smadzenes”, proj.nr. RADI-2025-67).

Pamazām top jaunā gada nodarbību programma – tajā iegriezīsim tango, izzināsim psiholoģisko novecošanos, sekosim līdzi mūsu mācītāju starpkonfesionālajai diskusijai, tiksimies ar z/s “Zutiņi” saimniecēm un vēl daudz ko citu. Ikšķiles senioru skolā mēs ticam, ka arvien ir kaut kas, ko izzināt un piedzīvot! Uz satikšanos!

