"Prime Orchestra" šovs Ogrē

"Prime Orchestra" radošās komandas sastāvā ir orķestris, rokgrupas, dīdžeja un divu solistu simbioze. Tik neparasts daudzveidīgu žanru un meistaru apvienojums ļauj radīt ko jaunu un tajā pašā laikā atpazīstamu no it kā jau labi zināmiem, atzītiem mūzikas darbiem.

Muzikālā apvienība nāk no Harkivas pilsētas (Ukraina). 2014. gadā kolektīvs veidots World Hits projekta ietvaros un guvis skatītāju atzinību, kā arī pozitīvu mūzikas kritiķu vērtējumu.



Pēc divus gadus ilgušā ierobežojumu perioda, mēs redzēsim un dzirdēsim "Prime Orchestra" kolektīvu, kas Latviju apmeklē Baltijas valstu koncerttūres ietvaros. Šogad, karadarbības dēļ, tūre gandrīz neizdevās, bet pateicoties privātpersonu un organizāciju palīdzībai, "Prime Orchestra" mūziķi varēja izbraukt no Ukrainas kara darbības zonas, un ir gatavi iepriecināt mūs ar mākslu un mūziku.



Biļetes uz koncertu nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes tīklā un internetā šeit:

Koncertā savāktie līdzekļi tiks pārskaitīti palīdzības sniegšanai Ukraiņu bēgļiem.