Pasākums pulcēja vairāk nekā 80 dalībnieku – pašvaldību pārstāvjus, mērķa grupas jauniešu mentorus, programmu vadītājus, kā arī sadarbības partnerus un speciālistus no valsts un nevalstiskā sektora, uzsverot kolektīvās pieejas nozīmi jauniešu atbalstīšanā jeb stratēģiska pieejā, kurā dažādas organizācijas un speciālisti apvieno savus resursus, zināšanas un pūles, lai risinātu sarežģītu sociālu problēmu – šajā gadījumā, sniegtu atbalstu NEET situācijā esošiem jauniešiem.
Pašvaldības novērtē un iedvesmojas
Nesenais pasākums, kas pulcēja pašvaldību pārstāvjus, un projekts kopumā saņēmis augstu novērtējumu par tā nozīmi darbā ar jaunatni. Tāpat daudzi dalībnieki atzinuši, ka šī pieredzes apmaiņa sniedza gan profesionālu izaugsmi, gan personīgu iedvesmu turpmākajiem izaicinājumiem.
Īpaši izcelta iespēja klātienē tikties ar kolēģiem no citām pašvaldībām, kā arī ar sadarbības institūcijām un organizācijām. Šis pieredzes apmaiņas pasākums nodrošināja vērtīgu ideju apmaiņu, ļāva atklāti apspriest izaicinājumus un kopīgi meklēt efektīvākos risinājumus jauniešu atbalstam.
Ogre dalās pieredzē: Atbalsts jauniešiem no Ukrainas
Ogres novada pašvaldības programmas vadītāja un mentore Ilona Reinholde dalījās aizkustinošā pieredzē par projekta īstenošanu, iesaistot jauniešus, kas ieradušies no kara zonas Ukrainā.
“Saskaroties ar psihoemocionālu stresu, ko jaunieši bija pārdzīvojuši, mūsu prioritāte bija risināt socializācijas un integrācijas jautājumus,” skaidro I.Reinholde.
Šajā darbā svarīgu atbalstu sniedza Pestīšanas armijas sociālais centrs un Ukraiņu Bēgļu centrs. Šajās vietās jaunieši varēja aktīvi apgūt latviešu un angļu valodas, kā arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā, tādējādi palīdzot gan sev, gan sabiedrībai kopumā.
Lai stiprinātu psihoemocionālo labsajūtu, bija pieejamas psihologa un kouča konsultācijas. Karjeras konsultants palīdzēja noteikt profesionālos mērķus.
Ilona Reinholde uzsver: “Pateicoties kopējiem spēkiem – mentoriem, vadītājiem un speciālistiem – mēs panācām, ka jaunieši ne tikai stiprināja savu emocionālo stāvokli un veiksmīgi integrējās sabiedrībā, bet arī ieguva jaunas profesionālās prasmes, kas ļauj tiem būt konkurētspējīgiem darba tirgū un uzsākt darba tiesiskās attiecības, kā arī turpināt izglītību. Vēlos izteikt pateicību Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūrai (JSPA) un Ogres novada pašvaldībai par šo sniegto iespēju!”
Projekts “PROTI un DARI 2.0” Nr.4.2.3.4/1/2024/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda Plus līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar valstspilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.