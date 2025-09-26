Pumpura muzejam dos naudu jumta remontam

Viņa paskaidroja, ka jau pērn tika panākta vienošanās – «tekoši jumti ir prioritāte». Šā principa ietvaros šogad uzsākta arī muzeja jumta atjaunošana, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un novērstu tālāku ēkas bojāšanos.
Veicot tehnisko izpēti Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ēkai – reģionālās nozīmes arhitektūras piemineklim Lielvārdes muižas klētij, atklājās, ka nepieciešama ne vien jumta seguma nomaiņa, bet arī konstrukciju stiprināšana un daļēja siltināšana. Šie darbi nav atliekami, jo, kā uzsvēra Lielvārdes pilsētas un pagasta apvienības pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs, «to fiziski nevarēs izdarīt pa etapiem – viss jādara uzreiz». Sākotnēji budžetā tika prasīti līdzekļi tikai seguma nomaiņai, taču pēc apsekošanas kļuva skaidrs, ka ēkas stāvoklis prasa kompleksu pieeju. Tāpēc pārvalde vērsās Ogres novada pašvaldībā ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu, lai muzeja jumts tiktu atjaunots pilnvērtīgi – ne tikai vizuāli, bet arī konstruktīvi un tehniski droši.
Gadu ritējumā Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja jumta segums – bitumena dakstiņi – ir zaudējis savu elastību, sācis atdalīties no pamatnes, un ēkas iekštelpās, īpaši gar skursteņiem, parādījušies ievērojami nokrišņu notecējumi. Šie bojājumi ne vien apdraud ēkas konstrukciju, bet arī kultūrvēsturisko vērtību, ko glabā šis reģionālās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ņemot vērā kultūras pieminekļu aizsardzības prasības un nepieciešamību nekavējoties novērst ēkas tālāku bojāšanos, tika pieņemts lēmums par jumta seguma nomaiņu. Šī gada 15. augustā noslēdzās iepirkuma procedūra remontdarbu veikšanai, kuras rezultātā kopējās izmaksas sasniedz 109 567 eiro.
Lai gan muzeja šā gada budžetā jumta atjaunošanai bija paredzēti 50 000 eiro, iepirkuma rezultātā noskaidrots, ka nepieciešamais finansējums pārsniedz pieejamos līdzekļus. Ņemot vērā, ka pašvaldība šajā gadā atsavināja divus nekustamos īpašumus – «Pīlādžus» Kaibalā (13 600 eiro) un Lakstīgalu ielu 3B Lielvārdē (31 600 eiro), kopējie ieņēmumi no šīm atsavināšanām veido 45 200 eiro. Lielvārdes pilsētas un pagasta apvienības pārvalde lūdza novirzīt šo summu muzeja jumta remontam, kā arī papildus 20 100 eiro no nekustamā īpašuma Madlienas ielā 16, Ogrē, atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.
Ogres novada pašvaldības dome nolēma piešķirt papildu finansējumu 59 567 eiro apmērā muzeja jumta remontam no īpašumu atsavināšanas ieņēmumiem.