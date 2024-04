Purvīša muzejs aicina uz sezonas noslēguma pasākumu

2023. gada sezona Purvīša muzejam aizvadīta notikumiem bagātīgi. Tika organizētas kultūrtalkas, kur kopīgi kopta Purvīša muzeja teritorija, turpinājās brīvdabas izstāde "Septiņi gudrie" un ainavu taka, kā arī diskusijās interesenti pauda viedokli par mūsdienīgu muzeju. Līdz ar šīs sezonas noslēgumu iedibināts jauno mākslinieku konkurss "Pavasaris", tā galvenais uzdevums ir godināt un izcelt Purvītim svarīgas vērtības, atbalstīt jaunradi, iedvesmot jauniešus gūt pasaules pieredzi, pilnveidot jauniešu intelektuālās un profesionālās prasmes, kā arī paplašināt redzējumu par ainavu kā mākslas žanru.



"Jaunajā starptautiskajā muzeju definīcijā, kuru pieņēma 2022. gadā, liels uzsvars likts uz sabiedrības iesaisti un pieredzes gūšanu muzeja apmeklējuma laikā. Ejot līdzi muzeju aktualitātēm, Purvīša muzejs, pētot Vilhelma Purvīša dzīves gājumu un darbus, izveidoja jauno mākslinieku apbalvojumu "Pavasaris". Kā galvenais mērķis bija topošo mākslinieku iespēja pieredzēt dabas ainavu skaistumu meistara dzimtajās mājās "Vecjauži" un plenēra laikā radīt mākslas darbus. Vilhelms Purvītis, ņemot piemēru no sava skolotāja Arhipa Kuindži, atbalstīja savus skolēnus, ceļojumos uz Eiropas mākslas muzejiem. Tāpat Purvīša muzejs turpina Vilhelma Purvīša iesākto," par aizvadīto sezonu stāsta muzeja vadītāja, fonda "Viegli" padomes priekšsēdētāja Žanete Grende.



Sezonas noslēguma pasākuma diena tiks aizvadīta, baudot zelta rudeni Purvīša ainavā sarunās par paveikto un iecerēto. Dienas pirmajā pusē plānots stādīt kokus Purvīša dzimtās vietas mežos. Pēc koku stādīšanas darbiem muzeja saimnieces talciniekus cienās ar spēcinošu zupu. Vēlāk sekos svētku koncerts diriģentes Airas Birziņas vadībā. Koncertā piedalīsies VEF Kultūras pils sieviešu koris "Dzintars", Ogres sieviešu koris "Rasa", Zaubes jauktais koris un jauktais koris "Apkārt Latvijai".



Dienas noslēgumā notiks jauno mākslinieku balvas "Pavasaris" pasniegšana. Šogad konkurss tiek aizvadīts pirmo reizi, un to Purvīša muzejs organizē kopā ar Mākslas izglītības kompetences centra Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolu un Cēsu pilsētas Mākslas skolu. Konkursā piedalās jauno mākslinieku darbi, kas tapuši plenēra ietvaros Purvīša muzeja teritorijā. Viens mākslinieks vai mākslinieku apvienība saņems balvu 1000 eiro apmērā ceļojumam pieredzes gūšanai kādā no lielākajiem Eiropas mākslas muzejiem. Tiks pasniegta arī skatītāju simpātiju balva. Balsot par sev tīkamāko mākslas darbu var ej.uz/pavasaris_balsot vai klātienē Purvīša muzejā līdz šī gada 14.oktobrim.



Līdzās jau minētajām aktivitātēm visas dienas garumā būs iespēja paviesoties Purvīša dzimtas mājā, aplūkot brīvdabas izstādi "Septiņi gudrie" un ainavu takā "Purvīša acīm" apskatīt jauno mākslinieku konkursa "Pavasaris" gleznas. Plašāka informācija par Purvīša muzeja aktivitātēm atrodama Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" tīmekļvietnē un "Facebook" un "Instagram" kontos.