Atzīmējot Tautas pūtēju orķestra HORIZONTS 67 gadu jubileju un leģendārā diriģenta Viļa Kokamegi 75. dzimšanas dienu, koncertā piedalīsies pūtēju orķestris HORIZONTS, maestro Vilis Kokamegi, orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents Tomass Kokamegi, diriģents Ainārs Bāliņš, solistes Ilva Bāliņa, Kate Kokamegi, Estere Katrīna Pogiņa un Anna Luīze Razdovska. Pasākuma vadītāja lomā Ogres teātra aktieris un televīzijas raidījumu vadītājs Andris Krauja.
Pūtēju orķestra HORIZONTS pirmsākumi meklējami tālajā 1955. gadā, kad Ogres kultūras namā nodibināja pūtēju orķestri. Ārkārtas situācijas dēļ 2020. gadā plānotais orķestra 65 jubilejas koncerts tika vairakkārt pārcelts un nevarēja notikt, taču orķestra dalībnieki ir optimisma pilni un priecājas, ka šogad svinības notiks, turklāt to iemesls ir ne vien paša
orķestra svētki, bet arī tā ilggadēja diriģenta un mākslinieciskas vadītāja Viļa Kokamegi 75 gadu jubileja.
Vilis Kokamegi vadījis PO HORIZONTS 47 gadus, no 1970. līdz 2017. gadam un saņēmis pūtēja orķestra goda virsdiriģenta titulu. HORIZONTS Viļa Kokamegi vadībā gājis interesantu meklējumu ceļu un nav baidījies eksperimentēt. Kolektīvs piedalījies visos valsts pūtēju orķestru salidojumos, kur ieguvis izcilus panākumus, un mūzikas skaņas ievirmojušas visās valsts pilsētās kopā ar daudziem pazīstamiem solistiem – Toniju Breidaku Dombrovsku, Viktoru Lapčenoku, Uģi Rozi, Imantu Skrastiņu un citiem.
Koncertā UZ VELLA PARAUŠAN’! būs dzirdami R.Paula, I.Yasuhide, E.L.Webber, J.Gray. E.De Lange, G.Shearing, S.Wonder, J.Last, J.B. Knümann, H.Hancock, B.Andersson, B.Ulvaeus radītie skaņdarbi, kas svinību viesiem ļaus baudīt krāšņu muzikālo buķeti.
Biļetes uz koncertu nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā.
Biļetes cena 5 EUR, 3 EUR ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Pieaugušajiem biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, bet no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgais sertifikāts, vai pēdējo 72h laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.