Ģimenes, kurās mīt radošuma gars, pacietība, apņēmība un vēlme radīt ko paliekošu, aicinātas līdz 25.jūlijam pieteikties radošajam pasākumam un kļūt par radošās animācijas komandas daļu. Pieteikšanās ŠEIT.
29. jūlijā plkst. 18:00 platformā zoom.us ģimenēm tiks paskaidrots radošais process, iedots radošais uzdevums, kas būs jāizpilda līdz 07.augustam. Animācijas katru fotografēšana notiks 08.augustā Ogres novada Kultūras centrā.
Biedrības „Saules raksts” vadītāja Maija Kolberga: „Animācija ir viens no bērniem aizraujošākajiem vizuālās izteiksmes veidiem, kas viņus pavada jau no mazām dienām, bet reti kurš ir iedziļinājies animācijas tapšanas procesā. Tā būs iespēja bērniem ar vecākiem izpētīt animācijas veidošanu, radīt kopīgu animāciju, pārbaudīt savu pacietību un kvalitatīvi un izglītojoši pavadīt laiku kopā. Nav jāsatraucas, ka kaut kas var nesanākt. Visā procesā palīdzēs profesionāļi – māksliniece-animatore Ilze Ruska un māksliniece Eva Bičkovska. ”
Šis būs trešais pasākumus projekta ietvaros. Par citiem pasākumiem detalizēta informācija biedrības „Saules raksts” Facebook kontā https://www.facebook.com/saulesraksts.
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja biedrība „Saules raksts”.