Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 28. maijs, 2021 11:15

Radošo darbu izstāde Ogres Trīsvienības baptistu draudzē "REDZI ?!…"

Māksliniece LAUMA PALMBAHA
Radošo darbu izstāde Ogres Trīsvienības baptistu draudzē "REDZI ?!…"
Piektdiena, 28. maijs, 2021 11:15

Radošo darbu izstāde Ogres Trīsvienības baptistu draudzē "REDZI ?!…"

Māksliniece LAUMA PALMBAHA

 
Zīmējumā es atklāju ceļu, kā ES REDZU savu piederību un savu vietu ŠAJĀ PASAULĒ.
ATKLĀŠU SAVAS PĀRDOMAS PAR LĪNIJAS nozīmi mākslā.Manuprāt, līnija, ir bezgalīgu iespēju instruments, ko mums devis mūsu Radītājs.Spēja zīmēt redzamo un iztēles pasauli piemīt tikai cilvēkam.


Līnija vienā mirklī uzskrien visaugstākajā kalnā un nākamajā - metas okeāna dziļumos. Mākslinieka rokās līnija spēj attēlot gan bangojošas jūras spēku, gan mierpilnā upes ūdens atspulgā notverto, niansēto, eņģeļa spārna smalko klātbūtnes sajūtu.
Visas pasaules kultūras izzīmē savas tautas raksturu un pasaules redzējumu ornamentu vijumos.


Katru dienu līnija mūs uzrunā gan zīmju, gan burtu, gan ciparu valodā.
Zīmēta uz papīra, vai uz audekla, izšūta tautas tērpu rakstā, veidota mālā vai granītā, smilšakmenī, kokā vai metālā, līnija var likt uzgavilēt mūsu dvēselei pavasara plaukstošo ziedu skaistumā vai arī izkliegt kādas dzīves tumšāko brīžu skumjas un sāpes.


Līnija ir ideju sākums visam, ko cilvēce savā ceļā ir radījusi.
Mēs visi, katrs savā veidā - zīmējam mūsu kopīgo - Cilvēces garīgās piederības un dvēseles kultūras dārzu.

Ietērpts iztēles un simbolu valodā, ZĪMĒJUMS spēj atklāt gan redzamo, gan neredzamo pasauli.
Uz papīra, koka vai auduma virsmas ar grafīta zīmuli, tušu vai dažādās grafikas tehnikās zīmēti tumši gaišo līniju un laukumu kontrasti rada tāluma, tuvuma, augstuma un dziļuma izjūtu.


Šī ir unikāla, Radītāja dota spēja, kuru katrs cilvēks var trennēt, pilnveidot un
gūt brīnumainus atklājumus visa mūža garumā.

REDZI UN DARI, REDZI UN DARI, KRISTŪ TU NEKAD NEPĀRSTĀJ AUGT MAIJS 2021.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?