Līnija vienā mirklī uzskrien visaugstākajā kalnā un nākamajā - metas okeāna dziļumos. Mākslinieka rokās līnija spēj attēlot gan bangojošas jūras spēku, gan mierpilnā upes ūdens atspulgā notverto, niansēto, eņģeļa spārna smalko klātbūtnes sajūtu.
Visas pasaules kultūras izzīmē savas tautas raksturu un pasaules redzējumu ornamentu vijumos.
Katru dienu līnija mūs uzrunā gan zīmju, gan burtu, gan ciparu valodā.
Zīmēta uz papīra, vai uz audekla, izšūta tautas tērpu rakstā, veidota mālā vai granītā, smilšakmenī, kokā vai metālā, līnija var likt uzgavilēt mūsu dvēselei pavasara plaukstošo ziedu skaistumā vai arī izkliegt kādas dzīves tumšāko brīžu skumjas un sāpes.
Līnija ir ideju sākums visam, ko cilvēce savā ceļā ir radījusi.
Mēs visi, katrs savā veidā - zīmējam mūsu kopīgo - Cilvēces garīgās piederības un dvēseles kultūras dārzu.
Ietērpts iztēles un simbolu valodā, ZĪMĒJUMS spēj atklāt gan redzamo, gan neredzamo pasauli.
Uz papīra, koka vai auduma virsmas ar grafīta zīmuli, tušu vai dažādās grafikas tehnikās zīmēti tumši gaišo līniju un laukumu kontrasti rada tāluma, tuvuma, augstuma un dziļuma izjūtu.
Šī ir unikāla, Radītāja dota spēja, kuru katrs cilvēks var trennēt, pilnveidot un
gūt brīnumainus atklājumus visa mūža garumā.
REDZI UN DARI, REDZI UN DARI, KRISTŪ TU NEKAD NEPĀRSTĀJ AUGT MAIJS 2021.