Raidījuma ieraksti uz Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles skatuves norisināsies laikā no 17. septembra līdz 21. novembrim.
Nākamās sezonas raidījumos, muzikālos piedzīvojumos uz DZĪVĀS SKATUVES OGRĒ aicinās doties grupas PETERSONS BAND, CREDO, KAYRO, DAKOTA, ORANŽĀS BRĪVDIENAS,RIGA REGGAE, VILKI, SKYFORGER,SESTĀ JŪDZE, dziedātājas Patrisha, Antra Stafecka, Aija Andrejeva un Dināra Rudāne& Rock5 Band, pianists Andrejs Osokins, reperis Ozols, Rīgas Gospelkoris, Rihards Lībietis Orchestra un īpašais viesis Goran Gora, ģitārists Mārcis Auziņš, Krists Saržants un īpašais viesis Evilena Protektore,Ogres teātris, kā arī Ogres jaunumi: Gints Cālītis, Pirmais Kurss un Alina Melngaile.
Raidījuma vadītāju lomā, kā ierasts, apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais OGRES TEĀTRA aktieris un pasākumu vadītājs Andris Krauja.
Biļetes uz DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšanām var iegādāties Ogres novada Kultūras centra, kā arī citās BIĻEŠU PARADĪZES kasēs un internetā vietnē www.bilesupardize.lv. Biļešu cena 13 EUR vai 10 EUR, uzrādot Ogres novadnieka karti.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi Covid-19 un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un pasākumi norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.