Raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” finālā uzvar Ieva Sutugova un Jānis Moisejs ar dziesmu “Dieva goda vārds”

Saņemot apbalvojumu, Ieva sirsnīgi teica: "Jānīti, tu tik ļoti to esi pelnījis!", savukārt Jānis piebilda: "Mēs esam tiešām ļoti priecīgi – vairāk priecīgāki nevar būt estrādes mūziķi, kā saņemot šādu novērtējumu no skatītājiem. Man liekas, šie svētki ir ne tikai mums. Šie svētki ir par mums, par dziesmu, par visiem mūziķiem, kas šeit ir aizskatuvē. Mums bija patiešām brīnišķīgs laiks. Un mēs vienmēr priecājāmies šeit satikties kā vienā lielā festivālā."



Dziesmu “Dieva goda vārds” iespējams noskatīties un noklausīties ŠEIT

Balsojuma 15. vietā ierindojās “Lūgšana” (Miera vējos), 14. vietā – “Vēja ziedi” (Muiža), 13. vietā – “Vēl nav nekā” (Sandris Dubovs), 12. vietā – “Ielu muzikants” (Klaidonis), 11. vietā – “Roze un vējš” (Aija Legzdiņa), 10. vietā – “Brūnacīte” (Dobeles zemessargi), 9. vietā – “Dziesma par dziesmu” (Kaspars Gulbis), 8. vietā – “Atvasara” (Artis Šimpermanis), 7. vietā – “Kamēr ir saule mums” (Harijs Joniškāns & Santa Kasparsone), 6. vietā – “Baltās dūjas” (Viktors Zemgals), 5. vietā – “Rudzupuķes” (Kristaps Pujāts & Edgars Pujāts), 4. vietā – “Sidraba pēdas” (Zeļļi). Finālā godpilno 3. vietu ieguva “Atmiņu pērles” (Zelta kniede), 2. – “Par to, kas trūkst un nepāriet” (Ainars Bumbieris), savukārt raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” 2022./2023. gada sezonas 1. vietas ieguvēji ir Ieva Sutugova un Jānis Moisejs ar dziesmu “Dieva goda vārds”.

Raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” fināla koncertu vadīja Velga Vītola-Amantova un Normunds Zušs. Krāšņā koncertā uz skatuves kāpa visas sezonas garumā skatītāju izvēlētie mūziķi – Aija Legzdiņa, Viktors Zemgals, grupa “Klaidonis”, “Dobeles Zemessargi”, grupa “Muiža”, Harijs Joniškāns, Santa Kasparsone un citi lieliski mākslinieki.

Koncertā izskanēja arī muzikālie pārsteigumi no Daiņa Skuteļa, Roberta Ošiņa, Edgara Pujāta un grupas “Oranžās”, izpildot Edgara Liepiņa dziesmu popūriju. Tāpat arī skatītājus un klausītājus priecēja muzikālā apvienība “Aiz horizonta”, Lielvārdes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Pūpolītis” un Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”.