Svētdiena, 15. augusts, 2021 09:24

Raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ dzīvajā Ogres pilsētas skvērā

21. augustā, Ogres pilsētas svētkos CEĻO OGRĒ skatītājus no Pilsētas skvēra skatuves priecēs televīzijas kanālā ReTV lielu popularitāti guvušais raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ.


No pulksten 18.30 līdz pat pusnaktij svētku apmeklētāji varēs baudīt Latvijā zināmu mūziķu daiļradi, aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu tenora Mihaila Čuļpajeva un soprāna Viktorijas Pakalnieces, ekoloģiskās mūzikas grupas DUCELE, muzikālas apvienības CREDO, solistes Dināras Rudānes& Rock5 Band, kā arī grupu ROCK'N BERRIES un BLOODY HEELS izpildījumā.


Par jauku atmosfēru pasākuma laikā rūpēsies TV raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ vadītāji - apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais OGRES TEĀTRA aktieris Andris Krauja.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi un personu apliecinošs dokuments.Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.


Koncerta apmeklējums bez maksas.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

