Lai raidījums būtu pieejams skatītājiem ērtā laikā, pēc pārraidīšanas kanālā ReTV, tas tiek izvietots vietnē Okultura.lv un Visit Ogre Youtube kontā. Šajās vietnēs raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ priecē skatītājus jebkurā diennakts laikā un skatāms bez reklāmas pauzēm.
DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ otrās sezonas raidījumos par muzikāliem pārsteigumiem būs parūpējies, ģitārists Mārcis Auziņš, reperis OZOLS un mūziķis Krists Saržants, kuram raidījumā pievienosies kāda īpaša viešņa. Uz skatuves kāps grupas DAKOTA, SKYFORGER, PETERSON BAND, SESTĀ JŪDZE, ORANŽĀS BRĪVDIENAS, RIGA REGGAE, KAYRO, kā arī RIHARDS LĪBIETIS ORCESTRA un vīru kopa VILKI. Savukārt ar skaistām melodijām skatītājus priecēs dziedātājas Aija Andrejeva, Dināra Rudāne & Rock5 Band un grupa MY RADIANT YOU.
Skatītājiem būs iespēja iepazīt arī Ogres jaunos un talantīgos mūziķus – dziedātāju Alinu Melngaili, grupu PIRMAIS KURSS un duetu, kurā muzicē Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns.
Interna vietnēs www.okultura.lv un youtube kanālā Visit Ogre jau pieejami DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ pirmo divu raidījumu ieraksti, kuros ar savu daiļradi skatītājus iepazīstināja šarmantā dziedātāja Antra Stafecka un leģendārā grupa CREDO.
Savukārt 3. decembrī raidījumā viesojās talantīgais pianists Andrejs Osokins.