Raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ turpina priecēt televīzijas skatītājus

Līdz 2. aprīlim, katru piektdienu pulksten 21.25 televīzijas kanālā ReTV skatāms muzikāli izzinošs raidījums DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ, kas ļauj iepazīt Latvijā zināmu mūziķu daiļradi, baudīt aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus, Latvijā populāru mūziķu izpildījumā.

Nākamajos raidījumos muzikālos piedzīvojumos uz DZĪVAS KATUVES OGRĒ aicinās doties dziedātāja un dziesmu autore Katrīna Gupalo, ekoloģiskās mūzikas grupa DUCELE, instrumentālā grupa ARM AND SOUND, Latvijas Nacionālās Operas un Baleta solists Mihails Čuļpajevs un viesmāksliniece Viktorija Pakalniece, mūziķu apvienība DZIĻI VIOLETS, čellu trio MELO-M un dziedātāja Dināra Rudāne.

Raidījuma vadītāju lomā, kā ierasts, apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais OGRES TEĀTRA aktieris un pasākumu vadītājs Andris Krauja.

Iepriekšējo raidījumu DZĪVA SATUVU OGRĒ ieraksti skatāmi vietnē Okultura.lv un Visit Ogre Youtube kontā, savukārt jaunākajiem raidījumiem un to atkārtojumiem iespējams sekot līdzi kanālā ReTV.

