Gatis raksta, ka ar prieku pieņēmis Aleksandra piedāvājumu iesēsties ratiņkrēslā un iejusties to cilvēku ādā, kam tā ir ikdiena.
"Mūsu brauciens sākās pašā Ogres centrā un kopā braukājām apmēram 1,5 stundu, apstājoties dažās vietās. Sajūta iesēžoties ratiņkrēslā bija līdzīga, kā es to biju iedomājies. Uzreiz iekrita acīs, cik nestabila ir sajūta, cik viegli ir apgāzties uz aizmuguri, ja ratiņkrēslam nav piestiprinātas extra kājas aizmugurē, kas nobloķē ratiņu, ja tas sasveras uz aizmuguri," dalās boksa treneris.
Viņš pozitīvi vērtē atsaucīgos cilvēkus, kas ceļā sastapti un piedāvājuši palīdzību. Jau pirms eksperimentālā brauciena Gatis esot piekodinājis, ka vēlas izbraukt arī "pilsētas grūtākās vietas."
"Bija izaicinājumi darīt lietas, kuras ikdienā daru automātiski. Piemēram, attaisīt durvis, paspēt pārbraukt pāri durvju slieksnim tā, lai durvis taisoties ciet neiebuktē ratiņu aizmuguri. Pavisam vienkārša lieta - uzbraukt uz gājēju ietves, ja nav slīpā pāreja, sagādā mazliet problēmas, ja dari to pirmo reizi. Pašam likās, ka tiku galā tīri neko un labprāt nākamajā gadā nobraukšu kādu garāku distanci," saka treneris Gatis.
"Twims.lv" Facebook lapā var atrast daudz pieredzes stāstus no cilvēkiem, kuri atsaukušies aicinājumam izmēģināt pāris stundas pārvietošanos ratiņkrēslā jeb "iekāpt cita kurpēs".
Piemēram, decembra sākumā, kopā ar Aleksandru ratiņkrēslā pa Ogres centru izbrauca
Pēteris Bužers, Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs. Arī viņš lūdzis izrādīt pašas problemātiskākās vietas pilsētā. Pašvaldības pārstāvim brauciens izdevās labi, tomēr bija vietas, ko ratiņkrēslā neizdevās pārvarēt vai arī ar lielu piepūli. Biedrības vadītājs Aleksandrs pēc tam atzina, ka bija iepriecināts dzirdēt apņemšanos uzlabot infrastruktūru konkrētos posmos. Viņš rakstīja - "Jāatzīst, ka pieejamība Ogrē ar katru gadu tiešām uzlabojas, lai gan darāmā, protams, vēl netrūkst."
Pēteris Bužers, Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs kopā ar Aleksandru Lucenko
Biedrība par sevi saka - "Mēs veicinām sabiedrības izpratni un empātiju, dodot iespēju piedzīvot ikdienu no ratiņkrēsla skatpunkta. Kopā veidojam pieejamāku un iekļaujošāku vidi!"
Nosaukums "Twims.lv" radies no garāka un daudziem labi zināmā izteiciena - "Try Walking In My Shoes", kas tulkojumā nozīmē "Pamēģini iekāpt manās kurpēs".