Skolas bērni ir sajūsmā par materiāliem, kas papildina mācību un korekcijas darbu. Tika iegādāti materiāli sensorikai un valodai. Skolēniem ir iespēja gan patstāvīgi, gan pedagoga vadībā apgūt dažādas likumsakarības, trenēt acu-roku saskaņotu darbību, koncentrēšanās spējas. Tiek arī trenētas sajūtas - svara, krāsu, vizuālās dimensijas uztveršanas un izšķiršanas spēja. Ar konstruktora palīdzību bērniem ir iespēja salikt burtus, dažādus attēlus un priekšmetus - attīstīt sīko pirkstu motoriku.
Liels ir arī Valodas materiālu klāsts - metāla ielikņi, muskuļu grupu, kas tiek izmantoti mehāniskai rakstīšanai, trenēšanai, kā arī plūstoša rokraksta veidošanai. Kustīgajam alfabētam ir daudzfunkcionāls pielietojums - vārdu "rakstīšana", sadzirdēto vārdu sadalīšana skaņās un to ietveršana rakstītos simbolos, kā arī spēja izjust un aptaustīt burtus. Gramatikas kaste ir palīgs sarežģīto gramatikas uzdevumu apguvei. Materiāli ir estētiski un patīkami - no koka, krāsaini un daudzveidīgi.
Paldies “Lielvārdes attīstības fondam” un Ilzei Kreišmanei par iespēju papildināt metodisko materiālu bāzi, kas ļauj bērniem veiksmīgāk iepazīt sarežģīto pasauli eksperimentējot.
Foto, informāciju sagatavoja Valdemāra pamatskolas skolotāja, logopēde Vita Volkopa