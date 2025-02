Foto: Reģionālajā pedagogu un darbinieku spartakiādē uzvar Ogres tehnikums

Visus sportiskā satura uzdevumus dalībnieki veica komandās, meklējot labākos sadarbības risinājumus. Komandas sacentās dažādos vingrinājumos, kuros bija nepieciešama precizitāte, veiklība un atjautība. Par īpašu uzdevumu parūpējās Valmieras tehnikuma audzēknis Matīss Sniķeris, kurš izgatavoja VEX robotu un trasi. Arī Valmieras tehnikuma pedagogi un darbinieki bija sarūpējuši dažādas radošas, fiziskas un atjautīgas aktivitātes, piemēram, aktivitāti, kas trenē pirkstu motoriku.

Pasākuma diena noslēdzās ar svinīgu apbalvošanu, gardām vakariņām un dzīvo mūziku. Par svētku noskaņu rūpējās TV šova "Ir talants" uzvarētājs Mariuss Grencis, kurš priecēja ar savu izcilo balsi. Balvas nodrošināja vairāki atbalstītāji. 1.-3. vietas balvas bija izgatavojuši Valmieras tehnikuma audzēkņi metālapstrādes laboratorijā skolotāja Roberta Beriņa vadībā.

1. vietas ieguvēji - Ogres tehnikums - mājās devās ar picērijas "Vīnkalni" dāvanu kartēm un SIA "Cēsu maize" kukulīti. 2. vietā ierindojās Valmieras tehnikums, kas saņēma tirdzniecības centra "Valleta" dāvanu kartes un īpašas piemiņas krūzītes, kā arī SIA "Cēsu maize" kukulīti. 3. vietas ieguvēji tika cienāti ar gardiem virtuļiem no uzņēmuma "Mūsdienu virtulis", kas pazīstams ar preču zīmi "Radīts Valmieras novadā", kā arī maizes kukulīti no SIA "Cēsu maize". Katras komandas centieni tika novērtēti ar AS "Valmieras Piens" piesātinātajām dāvanām, savukārt individuālos uzvarētājus lutināja AS "Smiltenes piens", piedāvājot proteīna dzērienus un siera našķus.

Nākamajā mācību gadā komandas no dažādām profesionālās izglītības iestādēm tiksies Aizkrauklē, lai attīstītu sadarbību un stiprinātu attiecības starp dažādām profesionālās izglītības iestādēm, vēsta Valmieras tehnikumā.