Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 19. aprīlis, 2021 10:15

"Rembates Cielaviņa" 2021

kegumanovads.lv
"Rembates Cielaviņa" 2021
Pirmdiena, 19. aprīlis, 2021 10:15

"Rembates Cielaviņa" 2021

kegumanovads.lv

Šogad jau 10.gadu notiks bērnu vokālais konkurss "Rembates Cielaviņa"!Šī konkursa pirmsākumi meklējami 2012. gadā, kad Rembates tradīciju zālē Evitas Tabures vadībā uz Mātes dienu tika organizēts pasākums/konkurss par prieku visām māmiņām.

Šogad, ņemot vērā epidemioloģiskās prasības, aicinām jaunos vokālistus iesūtīt savas dziesmas nevis tikties klātienē. Iespējams, ka maziem censoņiem šāda veida pieeja būs vēlamāka, jo pretī būs kāds no vecākiem vai pedagogiem, bet ne žūrija un skatītāji, līdz ar to emocijas varēs mutuļot.

Aicinām visa jaunizveidotā Ogres novada vokālistiem un viņu pedagogiem būt drosmīgiem, nebaidīties no šāda koncepta un piedalīties jubilejas gada konkursā! Katru konkursa dalībnieku aicinām līdz 23.maijam iesūtīt nofilmētu dziesmas izpildījumu uz e-pastu: .

Īpaši gaidīsim video ar iesūtītu vokālo sniegumu iepriekšējo gadu laureātus, tos, protams, nevērtēsim.

Konkursa nolikums šeit:

Pieteikuma anketa šeit:

Lai visiem mīļa, jauka un sirsnīga Mātes un Ģimenes diena!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?