Šogad, ņemot vērā epidemioloģiskās prasības, aicinām jaunos vokālistus iesūtīt savas dziesmas nevis tikties klātienē. Iespējams, ka maziem censoņiem šāda veida pieeja būs vēlamāka, jo pretī būs kāds no vecākiem vai pedagogiem, bet ne žūrija un skatītāji, līdz ar to emocijas varēs mutuļot.
Aicinām visa jaunizveidotā Ogres novada vokālistiem un viņu pedagogiem būt drosmīgiem, nebaidīties no šāda koncepta un piedalīties jubilejas gada konkursā! Katru konkursa dalībnieku aicinām līdz 23.maijam iesūtīt nofilmētu dziesmas izpildījumu uz e-pastu: .
Īpaši gaidīsim video ar iesūtītu vokālo sniegumu iepriekšējo gadu laureātus, tos, protams, nevērtēsim.
Konkursa nolikums šeit:
Pieteikuma anketa šeit:
Lai visiem mīļa, jauka un sirsnīga Mātes un Ģimenes diena!