FIVA lozungs „Ar vakardienas spēkratiem pa rītdienas ceļiem” simbolizē, ka vēsturiskie braucamrīki ir mūsu kultūras vēstures liecinieki, kas veicina arī zināšanu pārmantojamību.
Šajā federācijā ir 2 miljoni kluba biedru no vairāk nekā 80 valstīm, un arī Latvija jau 30 gadus ir tās biedrs, stiprinot starptautiskās attiecības. FIVA ir nozīmīga organizācija arī muzeju misijas kontekstā, jo viena no tās Kultūras komisijas iniciatīvām ir dialoga veicināšana par kultūras mantojuma aizsargāšanu un nodošanu tālāk. Vieni no tās sadarbības partneriem ir gan Starptautiskā muzeju padome (ICOM), gan Starptautiskā pieminekļu un objektu padome (ICOMOS). UNESCO šo federāciju ir atzinusi par nozīmīgu struktūru vēsturisko transportlīdzekļu un ar to saistītā kultūrmantojuma saglabāšanā.
Juris Ramba, seno spēkratu pazinējs, jau teju pusgadsimtu ir uzticīgs tehnikas mīlestībai. Viņš ir viens no kompetentākajiem speciālistiem Latvijā gan seno, gan moderno braucamrīku dzinēju remonta jautājumos. Ar savu neatlaidību un profesionalitāti viņš restaurējis neskaitāmus spēkratus, tai skaitā vairākus Latvijā ļoti retus eksemplārus.
J. Rambas vārds ievērojams arī ar faktu, ka viņš ir vienīgais baltietis, kurš vairākkārt startējis prestižajos starptautiskajos veterānu motociklu rallijos Londona–Braitona. Pirmo reizi viņš tajā piedalījās 2003. gadā, atzīmējot paša restaurētā motocikla Russia simtgadi. Šis spēkrats ražots 1903. gadā Rīgā Aleksandra Leitnera manufaktūrā un ir vienīgais saglabājies eksemplārs braukšanas kārtībā. To varēja apskatīt arī izstādē Ogres muzejā, kur tam bija atvēlēta goda vieta, un tas izpelnījās milzu ievērību. Tas ir unikāls ar tam laikam atbilstošas vidējas kubatūras 4-taktu dzinēju (239 cm3) un siksnas sajūgu, turklāt 320 motociklu konkurencē Braitonā tas bija vienpadsmitais vecākais.
2003. gads kā šī motocikla jubilejas gads zīmīgs arī ar to, ka J. Ramba sāka organizēt starptautisko salidojumu Kurzemes riņķis kā senās mototehnikas entuziastu kopāsanākšanu, popularizējot Latvijas dabu, pilis un antīko motociklus, parādot tos plašākai publikai.
Svinot šī pasākuma desmitgadi, 2013. gadā Latvijā notika triju dienu FIVA Pasaules motociklu rallijs, dalībniekiem ar spēkratiem, ne jaunākiem par 30 gadiem, pieveicot 510 km. Oficiālais rīkotājs bija Latvijas Antīko automobiļu klubs (AAK), bet pasākuma iniciators un organizētājs – Juris Ramba, AAK Goda biedrs.
J. Rambas vārds nozīmīgs arī saistībā ar mūsu valsts simbolu – Brīvības pieminekli. Tikai retajam zināms, ka tā zvaigznes paviesojušās Ogrē meistara darbnīcā.
Šomēnes tika svinēta pieminekļa pastāvēšanas 90 gadu jubileja, kad visas trīs zvaigznes 18. novembra vakarā iemirdzējās īpašā spozmē tā izgaismošanas brīdī. J. Ramba bija tas, kuram 2001. gadā, kad Rīga svinēja savu 800 gadu jubileju, tika uzticēta brīvības tēla zvaigžņu bloka aizmetināšana. Viņš atbildīgajā darbā izmantojis tobrīd Latvijā vienīgo Henrob 2000 degli, īpašu tehnoloģiju un materiālus, tā vēlreiz apliecinot savu novatorismu.
Tāpat kā pieminekļa atklāšanas brīdī pirms 90 gadiem prezidents Alberts Kviesis sacīja: „Piemineklis runā ar mums no pagātnes caur tagadni uz nākotni”, tāpat var teikt par J. Rambas motocikliem un viņa ieguldījumu, saglabājot senos spēkratus kā mūsu kultūrvēstures mantojumu.
19. novembrī oficiālajā FIVA tiešsaistes pasākumā J. Ramba savu runu beidza ar pateicību savai dzimtenei un vārdiem: „Dievs, svētī Latviju!”
Augstā apbalvojuma ieguvējam Jurim Rambam seno spēkratu restaurācija ir kļuvusi par viņa kaislību, reliģiju un arī dzīvesveidu.
